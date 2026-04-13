Ένας αιώνας ζωής, επιτυχιών και δυνατών συγκινήσεων συμπληρώνεται για τον ΠΑΟΚ, με το 2026 να σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τον σύλλογο και να ανοίγει έναν νέο κύκλο μνήμης και τιμής για το παρελθόν του.

Η επέτειος των 100 χρόνων βρίσκει τον «Δικέφαλο» να γιορτάζει την πλούσια διαδρομή του, με την ΚΑΕ να παρουσιάζει το επετειακό σήμα της ομάδας μέσα από ένα νοσταλγικό video, το οποίο αποτυπώνει εμβληματικές στιγμές από την ιστορία του συλλόγου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο δεσπόζει ο αριθμός “100”, που συμβολίζει έναν αιώνα γεμάτο αγώνες, επιτυχίες και έντονες αναμνήσεις.