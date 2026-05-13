Περισσότερα από 1.700 άτομα βρίσκονται σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο που έφτασε κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Τρίτη προς την Τετάρτη στο Μπορντό, προερχόμενο από τη Μπρεστ, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη και την εμφάνιση ύποπτων περιστατικών οξείας γαστρεντερικής λοίμωξης, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Από τους 1.233 επιβάτες του πλοίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι Βρετανοί και Ιρλανδοί, περίπου 50 άτομα παρουσίασαν γαστρεντερικές διαταραχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργαστηριακές αναλύσεις για να διαπιστωθεί αν υπάρχει παρουσία νοροϊού. Στο πλοίο βρίσκονται επίσης 514 μέλη πληρώματος. Παράλληλα, οι Αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός επιβάτη ηλικίας άνω των 90 ετών.

Το κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Ambassador Cruise Line απέπλευσε από τα Νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου και πραγματοποίησε στάσεις στο Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και Μπρεστ πριν φτάσει στο Μπορντό, από όπου προβλέπεται κανονικά να αναχωρήσει με προορισμό την Ισπανία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης το πλοίο βρισκόταν δεμένο στο κέντρο της πόλης, χωρίς να έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα ασφαλείας στην ξηρά. Επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου φωτογράφιζαν την πόλη του Μπορντό από τα καταστρώματα του πλοίου.

Οι πρώτες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν πάνω στο πλοίο απέκλεισαν την παρουσία νοροϊού, ωστόσο οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνεχίζονται συμπληρωματικές εξετάσεις στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπορντό.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης, ενώ παράλληλα απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον χανταϊός, ο οποίος είχε συνδεθεί πρόσφατα με τον θάνατο τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κορύφωση των συμπτωμάτων, που περιλάμβαναν εμετούς και διάρροιες, καταγράφηκε στις 11 Μαΐου, όταν το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη. Ο ηλικιωμένος επιβάτης που έχασε τη ζωή του είχε πεθάνει πριν από την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της γαλλικής πόλης.