Με πορεία προς τη Βουλή ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση στην Αθήνα από την ΑΔΕΔΥ, με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δίνουν δυναμικό «παρών» στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 13ης Μαΐου.

Η ΑΔΕΥ επισημαίνει ότι απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες για «ισχνές αυξήσεις που εξανεμίζονται άμεσα», διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, το ξεπάγωμα της μισθολογικής διετίας 2016-2017 και τη γενναία χρηματοδότηση του ΕΣΥ.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται επίσης η αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, η επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας και η κατάργηση των αντεργατικών νόμων.