Οι μετακινήσεις στην Αθήνα συνεχίζονται σε εορταστικούς ρυθμούς, καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα ισχύουν αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, επηρεάζοντας λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο κατά την πασχαλινή περίοδο, τα ΜΜΜ λειτουργούν με μειωμένη συχνότητα, λόγω της χαμηλότερης επιβατικής κίνησης.

Όσοι κινούνται στην πόλη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ειδικό πρόγραμμα αργιών, ενώ από την Τρίτη του Πάσχα ξεκινά σταδιακά η επιστροφή στην κανονικότητα.

Αναλυτικά πώς κινούνται τα ΜΜΜ:

Δευτέρα του Πάσχα (13/04)

Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και αργιών

Μετρό Γραμμή 2: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά

Μετρό Γραμμή 3: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά (Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά)

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά

Τρίτη του Πάσχα (14/04)

Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου

Μετρό Γραμμή 1: Ανά 7,5 λεπτά (05:30–22:30) και ανά 11,5–15 λεπτά αργότερα

Μετρό Γραμμή 2: Ανά 5–8,5 λεπτά έως τις 23:00

Μετρό Γραμμή 3: Ανά 5–7 λεπτά (07:00–22:00) και ανά 6,5–9,5 λεπτά αργότερα

Τραμ: Ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά στη συνέχεια

Η ενημέρωση για τα δρομολόγια κρίνεται απαραίτητη, ιδιαίτερα για όσους επιστρέφουν από τις πασχαλινές τους αποδράσεις ή κινούνται στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.