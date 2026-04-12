Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στις πρώτες συναλλαγές αφού ξανάνοιξαν οι αγορές, μερικές ώρες αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προχωρούν από σήμερα σε αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ελλείψει συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ενώ υποχώρησε περί τα 97 δολάρια στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Μάιο σημείωσε αύξηση 7%.

Το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Ιούνιο, είχε φθάσει παράλληλα τα 101,80 δολάρια (+6,8%).