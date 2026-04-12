Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα θέσουν σε εφαρμογή αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν από τις 10:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 17:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ελλείψει συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ο αποκλεισμός αυτός θα εφαρμοστεί αμερόληπτα εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο (σ.σ. έτσι αναφέρεται ο αμερικανικός στρατός στον Κόλπο) και τον κόλπο του Ομάν», αναφέρει ανακοινωθέν της CENTCOM που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.