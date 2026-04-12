Στη δημοσιότητα έδωσε το Ιράν βίντεο από τη στιγμή που το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης απευθύνει προειδοποίηση σε αμερικανικό αντιτορπιλικό που είχε εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ να αλλάξει πορεία και να απομακρυνθεί.

«Πολεμικό πλοίο 121. Εδώ ναυτικός σταθμός Sepah. Πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως στον Ινδικό Ωκεανό. Αν δεν υπακούσετε στην εντολή μου, θα στοχοποιηθείτε», ακούγεται να λέει μέλος του ιρανικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης προς το πλήρωμα του USS Frank E. Petersen Jr.

Μέλος του πληρώματος του αμερικανικού πλοίου απαντά ότι το πλοίο κινείται «σε διέλευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ενώ ο Ιρανός στρατιωτικός επανέρχεται, κάνοντας λόγο για «τελευταία προειδοποίηση».

Παράλληλα, προειδοποιεί και τα κοντινά πλοία να κρατήσουν απόσταση από κάθε πολεμικό σκάφος στην περιοχή, λέγοντας ότι είναι έτοιμος να ανοίξει πυρ «χωρίς καμία προειδοποίηση».

🚨 BREAKING

Footage shows The U.S. destroyers fled the Strait of Hormuz after receiving a warning from Iran's Navy, yesterday. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 12, 2026

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο αντιτορπιλικό, μαζί με το USS Michael Murphy, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και κινήθηκαν στον Περσικό Κόλπο, στο πλαίσιο ευρύτερης αποστολής για να διασφαλιστεί ότι το πέρασμα είναι πλήρως απαλλαγμένο από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command).