Η σύντομη ανάπαυλα του Kυριάκου Μητσοτάκη στα Χανιά με την οικογένεια του για τις μέρες του Πάσχα λειτουργεί σε δύο επίπεδα: αφενός ως στιγμές ξεκούρασης και επαφής με τον τόπο καταγωγής του και αφετέρου ως ένα μεταβατικό διάστημα πριν από μια πιο ενεργητική πολιτική φάση.

Αύριο Τρίτη επιστρέφει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα ξεκινήσουν οι συσκέψεις για μια σειρά από θέματα – ακρίβεια, ΟΠΕΚΕΠΕ, μέτρα– με την κυβερνητική στρατηγική να μπαίνει σε νέα βάση με στόχο την αλλαγή του πολιτικού κλίματος και την επιβολή νέας ατζέντας.

Και αυτό γιατί, τελευταίο διάστημα, η πολιτική αντιπαράθεση είχε διαρκή κλιμάκωση μετά τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών με τις πολιτικές συγκρούσεις εντείνουν το κλίμα πίεσης στην κυβέρνηση περιορίζοντας τα περιθώρια πολιτικών ελιγμών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η επιλογή να περάσει ο πρωθυπουργός λίγες ημέρες εκτός της έντασης της Αθήνας λειτουργεί ως μια μορφή αποφόρτισης. Και αυτό γιατί έδωσε τη δυνατότητα στον εαυτό του για μια προσωρινή απόσταση από την καθημερινή πολιτική σύγκρουση, αλλά και για εσωτερική ανασύνταξη ενόψει των επόμενων κινήσεων. Στενός συνεργάτης του Κυριακου Μητσοτάκη έλεγε ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για αποφυγή των προβλημάτων, αλλά για μια παύση που επιτρέπει καλύτερο σχεδιασμό της επόμενης φάσης.

Η ατζέντα

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η έννοια της «φυγής προς τα εμπρός», ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά στην πολιτική για να περιγράψει τη στρατηγική αλλαγής της ατζέντας. Έτσι, αντί η κυβέρνηση να παραμένει εγκλωβισμένη σε μια αμυντική στάση απέναντι στην κριτική, επιδιώκει να αναδείξει νέα θέματα και πρωτοβουλίες – όπως ο «κόφτης» στα social media για τους ανήλικους και η Συνταγματική Αναθεώρηση- που μπορούν να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον της δημόσιας συζήτησης. Αυτό λοιπόν αναμένεται να περιλαμβάνει νέες μεταρρυθμίσεις, οικονομικά μέτρα ή παρεμβάσεις που παρουσιάζονται ως θετικές εξελίξεις για την κοινωνία.

Η στρατηγική αυτή δεν είναι καινούργια στην πολιτική πρακτική. Συχνά επιλέγεται όταν η κυβέρνηση θέλει να ανακτήσει τον έλεγχο της δημόσιας εικόνας της και να βγει από μια περίοδο αμυντικής πίεσης. Το ζητούμενο είναι οι πρωτοβουλίες να έχουν δυναμική και να επιλύουν πραγματικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Μείνει λοιπόν να φανεί πώς θα αποτυπωθεί το μεταπασχαλινό πολιτικό κλίμα και αυτό γιατί αύριο ανοίγει κα η βουλή και η αντιπολίτευση δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη σκληρή κριτική, συνεπώς οι κοινοβουλευτικές μάχες αναμένονται εντονότατες.