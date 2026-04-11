Συνεχίζοντας να καθορίζει την πολιτική ατζέντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ προετοιμάζονται για τη διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία αναμένεται να προσδιοριστεί το πώς θα γίνει χρονικά μετά το Πάσχα. Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, για τη συζήτηση αναφορικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος ισχύει ότι έχει πει ο πρωθυπουργός μέχρι τώρα.

Λένε ακόμα ότι έχει ξεκινήσει ήδη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ την επεξεργασία της πρότασης, γιατί από εκείνη θα διατυπωθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν τρέφουν ψευδαισθήσεις ότι το ΠΑΣΟΚ θα σπεύσει σε μια συνεννόηση με τη ΝΔ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός είχε στείλει επιστολή τον περασμένο Φεβρουάριο στους βουλευτές της ΝΔ με την οποία μιλούσε για μια μεγάλη ευκαιρία για ένα «νέο, σύγχρονο και άρτιο υπόδειγμα διακυβέρνησης».

«Είναι υποχρέωση όλων των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας να συμβάλλουμε ουσιαστικά σε αυτήν τη μείζονα πρόκληση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην επιστολή του.

Η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας επικεντρώνεται στα εξής σημεία:

Την αναβαθμισμένη συμμετοχή της δικαστικής λειτουργίας στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών (ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο πλέον μετά και τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας).

Στην καθολική καθιέρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο και τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στο να μπορούν οι ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων να διατυπώνουν γνώμη για την επιλογή της ηγεσίας τους, αλλά η κρίσιμη αρμοδιότητα καταλείπεται κατά το Σύνταγμα στην Κυβέρνηση.

Στη δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων.

Τι περιμένουμε

Το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπουν αναλυτικά τα θεσμικά βήματα που θα ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη εξαγγελία και τα οποία υπενθυμίζεται πως θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται από τη Βουλή με τη σημερινή σύνθεσή της (γι’ αυτό και αποκαλείται «προτείνουσα»). Θα ολοκληρωθούν, όμως, από εκείνη που θα προέλθει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές (γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται εκείνη «αναθεωρητική»).

Δύο είναι οι βασικές διαφορές

Η «προτείνουσα» Βουλή καλείται απλώς να αποφασίσει ποιες συνταγματικές διατάξεις θα πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η επόμενη για το περιεχόμενο των αλλαγών που θα γίνουν.

Υπάρχει και η παράμετρος της σχετικής ή ευρύτερης πλειοψηφίας με την οποία λαμβάνονται οι όποιες αποφάσεις κατά την πρώτη και κατά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας – ανάμεσα στις δύο διαφορετικής σύνθεσης εθνικές αντιπροσωπείες.

Για να κριθεί εάν ένα άρθρο του Συντάγματος πρέπει να αλλάξει, χρειάζεται στην παρούσα Βουλή πλειοψηφία τουλάχιστον 151 βουλευτών. Και μόνο αυτό το στοιχείο καταδεικνύει πως θα αποτελεί έκπληξη το ενδεχόμενο κάποια από τις κυβερνητικές προτάσεις να μην παραπεμφθεί στην επόμενη Βουλή για αλλαγές. Σε αυτήν την περίπτωση, το ισχύον Σύνταγμα προβλέπει πως για να επιτευχθεί αλλαγή της όποιας διάταξης στην επόμενη Βουλή, θα απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον 180 θετικών ψήφων, γεγονός το οποίο θα σημαίνει ευρύτερες –τότε– συναινέσεις μεταξύ τουλάχιστον δύο κομμάτων.

Αν συμβεί το απίθανο με τα σημερινά δεδομένα να επιτευχθεί συναίνεση και να καταγραφεί πλειοψηφία τουλάχιστον 180 βουλευτών αναφορικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης μιας συνταγματικής διάταξης, τότε στην «αναθεωρητική» Βουλή θα απαιτούνται μόνο 151 για να διαμορφωθεί το περιεχόμενο της νέας διάταξης.

Τα πρώτα βήματα

Πριν φθάσουμε στην τελική λήψη απόφασης, θα έχουν προηγηθεί: