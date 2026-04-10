«Κυματοθραύστη» για να μην πληγούν τα δημοσκοπικά της ποσοστά από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις σε ένα περιβάλλον τοξικότητας που προσπαθεί να καλλιεργήσει η αντιπολίτευση αναζητεί η κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει βγει και πάλι μπροστά αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για θέματα της καθημερινότητας.

Το κυβερνητικό επιτελείο αναπροσαρμόζει την στρατηγική του και ταυτόχρονα μελετά με προσοχή τα μηνύματα των τελευταίων μετρήσεων που δείχνουν μικρές απώλειες λόγω κυρίως των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασαν στη Βουλή.

Όμως, στέκονται και σε κάτι άλλο. Ότι πάνω από τους μισούς πολίτες επιθυμούν αυτοδύναμη κυβέρνηση αλλά και ότι το ίδιο ποσοστό δεν επιθυμεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Τα βήματα αλλαγών

Γνωρίζοντας ότι η επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων και των αστοχιών δεν ταιριάζει στο προφίλ διακυβέρνησης της χώρας που έχει υιοθετήσει από την πρώτη ημέρα της θητείας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρά σε σαφείς κινήσεις διαφάνειας αλλά και αυτοκριτικής όπως η ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών αλλά και η ανάληψη πολιτικής ευθύνης όπου προκύπτει. Όπως τονίζουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, η εμπιστοσύνη δεν ανακτάται με άρνηση, αλλά με πειστικές αποδείξεις λογοδοσίας.

Με φόντο και την συζήτηση που θα διεξαχθεί στη Βουλή για το κράτος δικαίου ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος σημείωνε ότι έχουν γίνει βήματα, πράγμα που αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Ο σεβασμός που έχουν συνολικά στη δικαιοσύνη, και στο κράτος δικαίου, η χώρα και η κυβέρνηση δεν είναι α λα καρτ», τόνισε και ειδικά όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες, το 2021, που «εισήγαγε στο ελληνικό δίκαιο το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», πράγμα που «δεν το έχουν κάνει όλα τα κράτης της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση ακολουθεί στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εδώ και πολύ καιρό ότι η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα των πολιτών και για τον λόγο αυτό τα περισσότερα μέτρα που λαμβάνονται είναι κυρίως υπέρ των πιο ευάλωτων ομάδων.

Επίσης, οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση για παράδειγμα για την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών βρίσκουν ανταπόκριση όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε χθες ότι έλαβε την επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, προς την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην οποία ζητείται δράση σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τομάς Ρενιέ τόνισε ότι η ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη όταν θέτουν όρια ηλικίας για τα κοινωνικά δίκτυα, όπως η Ελλάδα, που έχει ήδη εφαρμόσει διαδικασίες επαλήθευσης ηλικίας και θεωρείται πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα. Η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων.