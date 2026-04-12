Απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα στην Τουρκάλα τραγουδίστρια Ισίν Καρατζά, η οποία επρόκειτο να συμμετάσχει σε εκδήλωση, σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές τις τελευταίες ώρες.

Η τραγουδίστρια με καταγωγή από την Κύπρο, η οποία δηλώνει Τουρκοκύπρια – Τουρκάλα ενημερώθηκε για την απόφαση κατά την άφιξή της στη χώρα, με αποτέλεσμα να μην της επιτραπεί η είσοδος και να ακυρωθεί η προγραμματισμένη παρουσία της.

Μετά την εξέλιξη, η Ισίν Καρατζά προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω ανάρτησης, εκφράζοντας την ενόχλησή της για την απόφαση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κάνει λόγο για δυσφήμιση και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, υποστηρίζοντας ότι τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν της απαγόρευσης περιέχουν ανακριβή στοιχεία.

Το περιστατικό στην Κομοτηνή το 2024

Η υπόθεση συνδέεται με παλαιότερο περιστατικό που είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Τον Ιούλιο του 2024, η Τουρκάλα τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί στην Κομοτηνή, όπου κατά τη διάρκεια συναυλίας ερμήνευσε τραγούδι που αναφέρεται στον Μουσταφά Κεμάλ.

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για το λεγόμενο «εμβατήριο της Σμύρνης», στο οποίο περιλαμβάνονται στίχοι όπως «Ανθίζουν λουλούδια στα βουνά της Σμύρνης» και «Ζήτω ο Μουσταφά Κεμάλ Πασάς».

Το γεγονός είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, με μέρος της κοινής γνώμης να κάνει λόγο για προκλητική επιλογή τραγουδιού εντός ελληνικής επικράτειας.

Μετά τις αντιδράσεις του 2024, η Ισίν Καρατζά είχε απαντήσει μέσω αναρτήσεων, απορρίπτοντας τις επικρίσεις.

Είχε υποστηρίξει ότι τα δημοσιεύματα που την αφορούσαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είχε κατηγορήσει όσους την επέκριναν ότι την στοχοποιούν άδικα.

Η σημερινή εξέλιξη

Η απαγόρευση εισόδου έρχεται σε συνέχεια αυτών των γεγονότων, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη αναλυτική ανακοίνωση για τους λόγους της απόφασης.

Η υπόθεση παρακολουθείται, καθώς αναμένεται αν θα υπάρξει περαιτέρω αντίδραση από την πλευρά της τραγουδίστριας ή διευκρινίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Η περίπτωση της Τουρκάλας τραγουδίστριας επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια μεταξύ καλλιτεχνικής έκφρασης και δημόσιας τοποθέτησης, ειδικά όταν αυτή λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά εθνικά και ιστορικά συμφραζόμενα.