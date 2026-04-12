Η κλιμάκωση της ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ, με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, έχει αναζωπυρώσει έναν γνώριμο αλλά βαθύτερο φόβο στους κόλπους της Συμμαχίας, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να αμφισβητήσουν εμπράκτως τον ρόλο τους ως εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Πίσω από τις δημόσιες απειλές και τις σκληρές δηλώσεις, ωστόσο, διαμορφώνεται μια πιο σύνθετη πραγματικότητα.

Η σχέση ΗΠΑ–ΝΑΤΟ δεν είναι μια απλή πολιτική επιλογή που μπορεί να ανατραπεί απότομα, αλλά ένα πλέγμα στρατηγικών, θεσμικών και ιδεολογικών δεσμών που δύσκολα αποδομείται.

Από την κριτική στην υπαρξιακή αμφισβήτηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ ότι «εκμεταλλεύονται» την αμερικανική ισχύ, επενδύοντας ανεπαρκώς στην κοινή άμυνα. Οι αιτιάσεις αυτές δεν είναι καινούργιες· διατυπώθηκαν ήδη από την πρώτη του θητεία. Αυτό που αλλάζει σήμερα είναι ο τόνος: η κριτική μετατρέπεται σε ευθεία απειλή αποχώρησης.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να εμπλακούν στρατιωτικά στη διαχείριση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να συνταχθεί με το Ισραήλ σε σύγκρουση υψηλού ρίσκου με το Ιράν. Για τον Τραμπ, η απροθυμία αυτή ερμηνεύεται ως προδοσία. Για πολλούς συμμάχους, όμως, πρόκειται για τη διαφορά ανάμεσα στη συλλογική άμυνα και τη συμμετοχή σε επιθετικές επιχειρήσεις.

Το όριο της συλλογικής άμυνας

Η βασική αρχή του ΝΑΤΟ –ότι τα κράτη-μέλη θα υπερασπιστούν το ένα το άλλο σε περίπτωση επίθεσης– δεν ταυτίζεται με την αυτόματη στήριξη κάθε στρατιωτικής επιλογής των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει δεσμευτεί να συμμετέχει σε προληπτικούς ή επιθετικούς πολέμους εκτός του πλαισίου της συλλογικής άμυνας.

Η σύγχυση αυτή διαβρώνει το ίδιο το θεμέλιο της αποτρεπτικής ισχύος του ΝΑΤΟ: την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Όταν το ισχυρότερο μέλος της Συμμαχίας αμφισβητεί δημοσίως τη δέσμευση των υπολοίπων, το μήνυμα προς αντιπάλους –και πρωτίστως προς τη Ρωσία– γίνεται λιγότερο ξεκάθαρο.

Η αλλαγή ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών

Πίσω από τη σύγκρουση για τις αμυντικές δαπάνες και τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, κρύβεται μια βαθύτερη μετατόπιση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που για δεκαετίες προβάλλονταν ως ηγέτιδα δύναμη ενός φιλελεύθερου διεθνούς συστήματος, εμφανίζονται πλέον στα μάτια πολλών Ευρωπαίων ως μία ακόμη μεγάλη δύναμη που λειτουργεί με όρους ωμής ισχύος.

Αυτή η μετάβαση προς μια πιο «ρεαλιστική», λιγότερο αξιακή εξωτερική πολιτική προκαλεί αμηχανία στους συμμάχους. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ευρώπη σε μια κρίση, αλλά αν εξακολουθούν να συμμερίζονται το ίδιο στρατηγικό όραμα.

Τα εμπόδια σε μια πραγματική αποχώρηση

Παρά τη σκληρή ρητορική, μια έξοδος των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ παραμένει θεσμικά και πρακτικά εξαιρετικά δύσκολη. Περίπου 80.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στην Ευρώπη, μαζί με κρίσιμες βάσεις και υποδομές που αποτελούν νευραλγικά σημεία για την παγκόσμια προβολή ισχύος των ΗΠΑ.

Επιπλέον, μια αποχώρηση δεν θα μπορούσε να αποφασιστεί μονομερώς χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, γεγονός που λειτουργεί ως σοβαρό πολιτικό ανάχωμα. Το ΝΑΤΟ δεν είναι απλώς μια συμμαχία – είναι εργαλείο αμερικανικής ισχύος.

Η ευρωπαϊκή παγίδα της αντίδρασης

Παρά ταύτα, η μεγαλύτερη απειλή για τη Συμμαχία ίσως δεν προέρχεται από μια απότομη αποχώρηση των ΗΠΑ, αλλά από μια σταδιακή διάβρωση των σχέσεων. Οι δημόσιες αντεγκλήσεις και η λεκτική κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσουν σε έναν κύκλο αντιπαράθεσης που τελικά θα ωφελήσει μόνο τους αντιπάλους του ΝΑΤΟ.

Για τις ευρωπαϊκές χώρες –ιδίως της Ανατολικής Ευρώπης– το διακύβευμα είναι υπαρξιακό. Χωρίς την αμερικανική στήριξη, η αποτρεπτική ισχύς απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα αποδυναμώνεται δραστικά.

Μια Συμμαχία σε κρίσιμη καμπή

Το ΝΑΤΟ, λοιπόν, δεν απειλείται τόσο από μια θεαματική διάλυση όσο από μια αργή απώλεια συνοχής καταλήγει η ανάλυση του Guardian.

Η αμοιβαία εξάρτηση ΗΠΑ και Ευρώπης παραμένει πραγματική, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να διατηρήσει ζωντανή μια συμμαχία χωρίς κοινό πολιτικό και αξιακό έδαφος.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό δεν είναι αν το ΝΑΤΟ μπορεί να επιβιώσει των απειλών του Τραμπ.

Είναι αν μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του σε έναν κόσμο όπου η διατλαντική σχέση δεν θεωρείται πια αυτονόητη.