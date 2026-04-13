Καθώς η εορταστική περίοδος του Πάσχα έφτασε στο τέλος της, το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στις επόμενες αργίες του 2026, που προσφέρουν πολύτιμες «ανάσες» ξεκούρασης και ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις. Το ημερολόγιο της χρονιάς μπορεί να μην είναι γεμάτο με συνεχόμενα τριήμερα, ωστόσο περιλαμβάνει ορισμένες ημερομηνίες-κλειδιά που αξίζει να σημειωθούν.

Η αρχή γίνεται με την Εργατική Πρωτομαγιά, η οποία το 2026 πέφτει Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο για σύντομες εξορμήσεις και χαλάρωση. Πρόκειται για μία από τις πρώτες μεγάλες ευκαιρίες μετά το Πάσχα, που πολλοί εκμεταλλεύονται για μια μικρή απόδραση εντός ή εκτός πόλης.

Λίγο αργότερα ακολουθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που πέφτει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, σε συνδυασμό με το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου. Η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί παραδοσιακά μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για ταξίδια, καθώς σηματοδοτεί την ανεπίσημη έναρξη του καλοκαιριού και προσφέρεται για τις πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις.

Από εκεί και πέρα, οι επίσημες αργίες συνεχίζονται, χωρίς όμως να δημιουργούν εύκολα τριήμερα. Ο Δεκαπενταύγουστος, μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας, πέφτει Σάββατο στις 15 Αυγούστου, ενώ η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου θα τιμηθεί ημέρα Τετάρτη.

Το έτος κλείνει με τα Χριστούγεννα, τα οποία το 2026 πέφτουν Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, προσφέροντας ακόμη ένα τριήμερο, ενώ η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων ακολουθεί το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.