Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης έξι μεγαλόσωμων σκύλων που εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι σε ταμιευτήρα άρδευσης σε χωριό στην Κατερίνη, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με συνεργείο περισυλλογής του Δήμου Κατερίνης να επιχειρεί από κοινού με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καταφέρνοντας τελικά να απεγκλωβίσει με ασφάλεια τα ζώα.

Σύμφωνα με την Ξένια Μυόγλου, τα σκυλιά βρίσκονταν σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς είχαν παραμείνει για αρκετή ώρα μέσα στο νερό, παρουσιάζοντας έντονη αμυντική συμπεριφορά και δυσκολία στην προσέγγιση. Όπως ανέφερε, «γρύλιζαν σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης λόγω της καταπόνησης και της εξάντλησης».

Η ίδια σημείωσε ότι το συνεργείο του Δήμου Κατερίνης, με εμπειρία σε αντίστοιχα περιστατικά, χειρίστηκε την επιχείρηση με προσεκτικές και ελεγχόμενες κινήσεις, αποφεύγοντας την ένταση και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ζώων. Καθοριστική ήταν και η συμβολή της Πυροσβεστικής, που υποστήριξε την πρόσβαση και συνέβαλε στον συντονισμό της επιχείρησης.

Όπως αναφέρεται, η συνεργασία των δύο υπηρεσιών υπήρξε άψογη, με σαφή κατανομή ρόλων και συντονισμένες ενέργειες, οδηγώντας στον επιτυχή απεγκλωβισμό των σκύλων, οι οποίοι είναι πλέον σε καλή κατάσταση υγείας.