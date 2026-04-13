Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/04) στους Παξούς, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 15χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr, ο 15χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο 17χρονος φίλος του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονη γυναίκα.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 15χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της 24χρονης οδηγού, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.