Ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στο TikTok και κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει έναν άνδρα να περιφέρεται στους δρόμους της Ρώμης, ζητώντας συγγνώμη από Ευρωπαίους πολίτες για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το στιγμιότυπο, που έχει προκαλέσει συζητήσεις στα social media, φέρει τον τίτλο «ζητώντας συγγνώμη από Ευρωπαίους για τον Ντόναλντ Τραμπ στη Ρώμη», ενώ στη λεζάντα αναφέρεται η φράση «κάποιος έπρεπε να το κάνει».

Στο βίντεο, ο άνδρας πλησιάζει περαστικούς και δηλώνει: «Γεια σε όλους, είμαι Αμερικανός και ζητώ συγγνώμη για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ζητώ συγγνώμη, πραγματικά λυπάμαι πολύ».

Σε ένα από τα αποσπάσματα, συνομιλεί με δύο Βρετανούς τουρίστες, τον Χάρι και την Άμπι, στους οποίους αναφέρει ότι «λυπάται για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον πρόεδρο», με τους ίδιους να απαντούν χαλαρά πως «δεν υπάρχει πρόβλημα».

Στη συνέχεια, απευθύνεται σε παρέα Βέλγων, επαναλαμβάνοντας ότι «ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Αμερικής», με τους συνομιλητές του να αντιδρούν θετικά και μία κοπέλα να εκφράζεται έντονα για την υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ, με τον ίδιο να φαίνεται να συμφωνεί.

Το βίντεο συνεχίζει να συγκεντρώνει αντιδράσεις και σχόλια στα social media, καθώς η δημόσια αυτή «δήλωση συγγνώμης» έχει διχάσει τους χρήστες.