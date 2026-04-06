Ψάχνεις το τέλειο δώρο για το βαφτιστήρι σου και θέλεις κάτι πραγματικά ξεχωριστό; Ξέχνα τα συνηθισμένα παιχνίδια και ρούχα! Χάρισε μια εμπειρία που θα θυμάται για πάντα!
Το Baladeur.gr είναι ο Leader και ο μοναδικός σε μακρόχρονη γνώση εκπρόσωπος του απαιτητικού αυτού χώρου των εμπειριών ζωής ως το κατάστημα που δημιούργησε την έννοια “άυλο δώρο” – “δώρο εμπειρίας” για επιχειρήσεις και ιδιώτες στην Ελλάδα, από το 2005!
Τα δώρα εμπειρίας είναι vouchers 9μηνης διάρκειας ισχύος για όμορφες εμπειρίες ζωής. Τα αγοράζετε on-line από το Baladeur.gr ή και από το φυσικό κατάστημα στη Γλυφάδα και τα χαρίζετε σε συσκευασία δώρου ή ακόμα και με e-gift. Συνοδεύονται από ευχετήρια κάρτα και οδηγίες αξιοποίησης.
Αν σου έκανε δώρο ο νονός μια εμπειρία, άνοιξε τη συσκευασία δώρου, διάβασε τις ευχές στην ευχετήρια κάρτα και απόλαυσε μοναδικές στιγμές, ακολουθώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν το δώρο για να κλείσεις το ραντεβού σου! Έχεις περιθώριο 9 μήνες για να απολαύσεις τις εμπειρίες που σου έκαναν δώρο!
Μερικές ιδέες για βαφτιστήρια
Εμπειρίες οδήγησης Ferrari για μικρούς και για μεγάλους! Από 98€
Κάντε δώρο οδήγηση Ferrari για ενήλικες, συνοδήγηση Ferrari για ενήλικες και παιδιά και παιδική οδήγηση Ferrari για παιδιά από 7 ετών και πάνω.
Virtual Reality & Θεματικά Δωμάτια! Από 40€/άτομο
Πρωτότυπα δώρα για εμπειρίες σε θεματικά δωμάτια απόδρασης, στη διάθεσή σας άμεσα με ανοικτά vouchers 9μηνης διάρκειας, σε συσκευασία δώρου ή και με e-mail!
Εμπειρίες πτήσεων στο πιλοτήριο για μικρούς και μεγάλους! Από 65€
Κάντε δώρο μια πτήση με αεροπλάνο, ως μάθημα πιλότου, ως πτήση εθισμού, ως απόδραση από την καθημερινότητα και ως μοναδική εμπειρία πάνω από τις βασικότερες πόλεις της Ελλάδας.
Εμπειρίες ιππασίας για μικρούς και μεγάλους! Από 14€
Πρωτότυπα δώρα για δραστηριότητες και αθλήματα σχετικά με τα άλογα και την ιππασία, στη διάθεσή σας άμεσα με ανοικτά vouchers 9μηνης διάρκειας σε συσκευασία δώρου ή και με e-mail!
Επίσκεψη στο μουσείο αυτοκινήτου! Από 12€
Στους τρεις ορόφους του Μουσείου, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν 112 αριστουργήματα της παγκόσμιας αυτοκίνησης καθώς και να περιηγηθούν στη μαγευτική ιστορία του τροχού από το 300 π.Χ. έως τις μέρες μας. Σκοπός του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου είναι η ενημέρωση του κοινού για τα επιτεύγματα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας και η εκπαίδευση των νέων στην οδική ασφάλεια και συμπεριφορά.
The Wall Kids Climbing! Από 15€
Αναρρίχηση, Αθλητικό τραμπολίνο και Slack Line για οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Τα παιδιά μυούνται στην αναρρίχηση και δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στο αθλητικό τραμπολίνο και το slack line. Αποκτούν νέες εμπειρίες, δημιουργούν νέες φιλίες, γυμνάζονται και ψυχαγωγούνται σε ένα φιλικό και απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, υπό την επίβλεψη ειδικών.
Οδήγηση Formula 1 Simulator και άλλες οδηγήσεις, από 30€
Πρωτότυπα δώρα για εμπειρίες οδήγησης, στη διάθεσή σας άμεσα με ανοικτά vouchers 9μηνης διάρκειας, σε συσκευασία δώρου ή και με e-mail!
Scuba Diving από 35€/άτομο
Πρωτότυπα δώρα για δραστηριότητες και αθλήματα σχετικά με καταδύσεις, στη διάθεσή σας άμεσα με ανοικτά vouchers 9μηνης διάρκειας σε συσκευασία δώρου ή και με e-mail!
Γνωριμία με την τοξοβολία, από 25€/άτομο
Μάθετε τους κανόνες και τα μυστικά του συναρπαστικού αυτού ολυμπιακού αθλήματος στον ειδικό χώρο μας για τοξοβολία!
Οδήγηση μοτοσυκλέτας για παιδιά, από 50€/άτομο
Η μοτοσυκλέτα “απομυθοποιείται” ενώ η συμμετοχή στην εκπαίδευση εξασφαλίζει την σωστή χρήση της μοτοσυκλέτας, του εξοπλισμού και φυσικά την γνώση της οδήγησης, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια στη μετέπειτα ζωή των παιδιών.
Οδήγηση Kart, από 10€/άτομο
Πρωτότυπα δώρα εμπειριών οδήγησης Kart, στη διάθεσή σας άμεσα με ανοικτά vouchers 9μηνης διάρκειας σε συσκευασία δώρου ή και με e-mail!
Rafting – Canoe – Kayak, από 15€
Πρωτότυπα δώρα για δραστηριότητες και αθλήματα σχετικά με rafting, στη διάθεσή σας άμεσα με ανοικτά vouchers 9μηνης διάρκειας σε συσκευασία δώρου ή και με e-mail!
Rally Driving Simulator, από 10 ετών, 60€
Απίστευτη εμπειρία 60′ οδήγησης Αγωνιστικού Rally Car Simulator WRC (World Rally Cross) για 1 άτομο με έως και 3 συνοδούς + extra δώρο Baladeur + δικαίωμα αλλαγής
Πατινάζ ή Curling, από 15€
Mother & Daughter 40’ Spa, 60€
Mother & Daughter 60’ Spa, 80€
Massage μέσης – πλάτης και αυχένα για τη μαμά και ολόσωμο massage σοκολάτας για την κόρη (από 4 έως 16 ετών)! Και στο τέλος ρόφημα σοκολάτας και για τις δύο!
Private Golf Lesson, από 69€
Ιδιαίτερο μάθημα γνωριμίας με το Golf, με καταξιωμένο εκπαιδευτή golfer, στο Golf Γλυφάδας
Πτήσεις παραπέντε με εκπαιδευτή, από 85€
Διθέσιες πτήσεις παραπέντε και πρωτότυπα δώρα για δραστηριότητες και αθλήματα σχετικά με αλεξίπτωτα πλαγιάς – παραπέντε, στη διάθεσή σας άμεσα με ανοικτά vouchers 9μηνης διάρκειας σε συσκευασία δώρου ή και με e-mail!
Voice Testing Experience, 86€
Μάθετε τις δυνατότητες της φωνής σας με 1 ώρα αξιολόγησης φωνής συνοδεία πιάνου, από δασκάλα φωνητικής, σε γνωστό studio ηχογραφήσεων.
Paintball, Από 20€
Πρωτότυπα δώρα για δραστηριότητες και αθλήματα σχετικά με paintball, στη διάθεσή σας άμεσα με ανοικτά vouchers 9μηνης διάρκειας σε συσκευασία δώρου ή και με e-mail!
Kαι εκατοντάδες άλλες εμπειρίες για βαφτιστήρια & νονούς που τις κάνετε δώρο με τη μορφή vouchers (ανοικτά εισιτήρια) 9μηνης διάρκειας ισχύος για εμπειρίες ζωής, με εγγύηση τιμής, σε φυσική ή και άυλη συσκευασία δώρου (e-gift), μαζί με ευχετήρια κάρτα, οδηγίες χρήσης και δικαίωμα αλλαγής!
Μπορείτε να εξοφλήσετε με πιστωτική κάρτα ή με αντικαταβολή στο courier ή με κατάθεση σε τράπεζα ή μετρητοίς στο φυσικό κατάστημα Baladeur στη Γλυφάδα.
Παραλάβετέ τα αυθημερόν με e-gift (αν δεν θέλετε συσκευασία) ή άμεσα από το κατάστημα Baladeur της Γλυφάδας ή με courier και παράδοση την επόμενη ημέρα πανελλαδικά.
Φυσικό κατάστημα Baladeur Ltd: Δημητρίου Γούναρη 19, Άνω Γλυφάδα, 210-9635069
Ηλεκτρονικό κατάστημα: www.baladeur.gr