«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρομαι στο Ευαγγέλιο και θα συνεχίσω να μιλώ, με δυνατή φωνή, κατά του πολέμου», δήλωσε ο πάπας Λέων IΔ’, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

«Δεν εννοώ να ξεκινήσω αντιπαράθεση μαζί του», πρόσθεσε ο ποντίφικας, από το αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε σήμερα το πρωί από την Ρώμη και πρόκειται να προσγειωθεί στην Αλγερία και, στη συνέχεια, σε άλλες τρεις χώρες, στα πλαίσια της πρώτης επίσκεψης του πάπα Πρέβοστ στην αφρικανική ήπειρο.

Οι δηλώσεις του Λέοντα, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτελούν απάντηση σε ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, στην οποία χαρακτήριζε τον πάπα «αδύναμο» και «κάκιστο σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική» ενώ εξέφραζε την άποψη ότι θα πρέπει να του είναι ευγνώμων για την εκλογή του από το κονκλάβιο των καρδιναλίων.

«Δραματική στιγμή της ιστορίας»

Ο Λέων Ιδ΄, στην πιο έντονη παρέμβασή του από το ξέσπασμα πολέμων σε όλο τον κόσμο, ειδικά στη Μέση Ανατολή, έκρινε προχθές Σάββατο ότι η θρησκευτική πίστη είναι απαραίτητη «για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτή τη δραματική στιγμή της ιστορίας».

«Φτάνει πια η ειδωλολατρία του Εγώ και του χρήματος! Φτάνουν πια οι επιδείξεις δύναμης! Φτάνει πια ο πόλεμος! Η αληθινή δύναμη εκδηλώνεται όταν υπηρετούμε τη ζωή», είπε ο αμερικανός προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας κατά τη διάρκεια αγρυπνίας και προσευχής για την ειρήνη στη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Απευθυνόμενος στους «ηγέτες», ο πάπας Λέων είπε ακόμη πως «είναι καιρός» να εγγυηθούν την «ειρήνη», να «καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και της μεσολάβησης, όχι στο τραπέζι όπου σχεδιάζεται επανεξοπλισμός ή αποφασίζονται φονικές ενέργειες».

Φρόντισε, όπως και στο παρελθόν, να μην αναφερθεί ονομαστικά σε κανέναν πολιτικό, ούτε σε κάποια χώρα συγκεκριμένα.

Αφότου αναδείχθηκε στο αξίωμα τον Μάιο του 2025, ο πάπας, γεννημένος στο Σικάγο, έχει πάρει σαφώς θέση εναντίον ορισμένων αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, διατηρώντας μολαταύτα ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας.