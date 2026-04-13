Μια νέα επιστημονική μελέτη επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα για το πότε και πώς θα «σβήσει» το Σύμπαν, προτείνοντας μια σημαντικά αναθεωρημένη εκτίμηση για το τελικό του τέλος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η διάρκεια ζωής του Σύμπαντος φαίνεται να είναι πολύ μικρότερη από ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες. Ενώ οι παλαιότερες θεωρίες ανέφεραν ότι η πλήρης εξαφάνιση της ύλης θα μπορούσε να συμβεί σε περίπου 10¹¹⁰⁰ χρόνια, μια νέα ανάλυση μειώνει δραστικά αυτό το χρονικό όριο, τοποθετώντας το γύρω στα 10⁷⁸ χρόνια.

Παρότι και αυτό το νούμερο παραμένει σχεδόν αδιανόητο για τα ανθρώπινα δεδομένα, η διαφορά μεταξύ των δύο εκτιμήσεων είναι τεράστια και αλλάζει σημαντικά τον τρόπο που οι επιστήμονες προσεγγίζουν την εξέλιξη του Σύμπαντος.

Στο επίκεντρο της νέας μελέτης βρίσκεται η ακτινοβολία Hawking, η θεωρία που εισήγαγε το 1975 ο Στίβεν Χόκινγκ και περιγράφει πως οι μαύρες τρύπες δεν είναι απόλυτα «μαύρες», αλλά εκπέμπουν σταδιακά σωματίδια, χάνοντας αργά μάζα με την πάροδο του χρόνου.

Η θεωρία αυτή βασίζεται στο φαινόμενο όπου ζεύγη σωματιδίων δημιουργούνται στα όρια των μαύρων τρυπών, με το ένα να απορροφάται και το άλλο να διαφεύγει, οδηγώντας σε μια εξαιρετικά αργή διαδικασία «εξάτμισης».

Η νέα έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Cosmology and Astroparticle Physics από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Radboud στην Ολλανδία, επεκτείνει αυτή τη θεωρία, υποστηρίζοντας ότι παρόμοιες διαδικασίες μπορεί να επηρεάζουν όχι μόνο τις μαύρες τρύπες αλλά και άλλα ουράνια σώματα με ισχυρό βαρυτικό πεδίο.

Με βάση τα νέα δεδομένα, οι λευκοί νάνοι — τα υπέρπυκνα απομεινάρια άστρων όπως ο Ήλιος — εκτιμάται ότι θα είναι από τα τελευταία αντικείμενα που θα «εξαφανιστούν», σε χρονικό ορίζοντα περίπου 10⁷⁸ ετών.

Το Σύμπαν, το οποίο σήμερα υπολογίζεται ότι έχει ηλικία περίπου 13,8 δισεκατομμυρίων ετών, φαίνεται λοιπόν να έχει πολύ μεγαλύτερο «ορίζοντα ζωής» από ό,τι πιστευόταν, αν και το τελικό του τέλος παραμένει αναπόφευκτο.

Όπως τονίζει ο επικεφαλής της μελέτης, η νέα εκτίμηση δεν αλλάζει το γεγονός ότι το Σύμπαν θα φτάσει κάποτε στο τέλος του, αλλά μεταθέτει αυτό το ενδεχόμενο σε ένα εξαιρετικά μακρινό μέλλον, πέρα από κάθε ανθρώπινη κατανόηση.