Παρόλο που η πτώση σε μια τεράστια μαύρη τρύπα θα ήταν σίγουρα θανατηφόρα, αυτό δεν αποτελεί κάτι για το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζεται να ανησυχούν. Ωστόσο, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρχουν μικρότερες, κρυμμένες μαύρες τρύπες μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, οι οποίες θα μπορούσαν να περάσουν κατευθείαν μέσα από το ανθρώπινο σώμα οποιαδήποτε στιγμή. Οι λεγόμενες «πρωτογενείς» μαύρες τρύπες έχουν μάζες που κυμαίνονται από 100.000 φορές μικρότερες από ένα συνδετήρα έως 100.000 φορές μεγαλύτερες από τον Ήλιο, γεγονός που δημιουργεί το ερώτημα τι θα συνέβαινε αν κάποιος ερχόταν σε επαφή με ένα από αυτά τα μικροσκοπικά «τέρατα».

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ρόμπερτ Σέρερ, φυσικό από το Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ, τα αποτελέσματα θα ήταν ιδιαίτερα φρικτά. Οι βαρυτικές δυνάμεις μιας πρωτογενούς μαύρης τρύπας θα ήταν τόσο ισχυρές, ώστε θα διέλυαν τα εγκεφαλικά κύτταρα από μέσα προς τα έξω. Ο καθηγητής Σέρερ αναφέρει: «Μια αρκετά μεγάλη πρωτογενής μαύρη τρύπα, περίπου στο μέγεθος ενός αστεροειδούς ή μεγαλύτερη, θα προκαλούσε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν περνούσε μέσα από το σώμα σας. Θα συμπεριφερόταν σαν πυροβολισμός». Μια πρωτογενής μαύρη τρύπα είναι ένας τύπος μαύρης τρύπας που σχηματίστηκε στις πρώτες στιγμές του Σύμπαντος, όταν τεράστια σύννεφα ύλης κατέρρευσαν απευθείας σε ιδιομορφίες.

Η θανατηφόρα πρόσκρουση

Παρότι προς το παρόν παραμένουν θεωρητικές, αυτές οι μαύρες τρύπες μπορεί να περιπλανώνται στο σύμπαν και να συρρικνώνονται αργά τα τελευταία 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Σήμερα, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οποιεσδήποτε πρωτογενείς μαύρες τρύπες έχουν απομείνει πιθανότατα έχουν περίπου τη μάζα ενός αστεροειδούς, συνθλιμμένη σε ένα σημείο στο μέγεθος ενός ατόμου. Παρά το απειροελάχιστο μέγεθός τους, οι υπολογισμοί του καθηγητή Σέρερ δείχνουν ότι η πρόσκρουση μιας τέτοιας μαύρης τρύπας θα μπορούσε να είναι θανατηφόρα.

Όταν η μαύρη τρύπα συγκρούεται με ένα σώμα, αρχίζει να μεταφέρει τεράστια ποσά ενέργειας με δύο μορφές: ένα υπερηχητικό σοκ και παλιρροϊκές δυνάμεις. Ένα υπερηχητικό σοκ συμβαίνει όταν κάτι κινείται ταχύτερα από την ταχύτητα του ήχου και παράγει μια έκρηξη ενέργειας που ακτινοβολεί σε μορφή κώνου. Στην περίπτωση μιας μαύρης τρύπας, αυτά τα ωστικά κύματα θα διαδίδονταν από την πορεία της καθώς περνά μέσα από τους ιστούς του σώματος. Ο καθηγητής Σέρερ συγκρίνει τη δύναμη αυτής της πρόσκρουσης με το χτύπημα από μια σφαίρα μεγάλου διαμετρήματος, η οποία απελευθερώνει ενέργεια στο σώμα καθώς το διαπερνά. Αν η μαύρη τρύπα έχει αρκετά μεγάλη μάζα, αυτή η ενέργεια θα ήταν αρκετή για να προκαλέσει θάνατο, ρήξη εσωτερικών οργάνων και εκτεταμένη αιμορραγία.

Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μια μαύρη τρύπα θα μπορούσε να σκοτώσει είναι μέσω της δημιουργίας παλιρροϊκών δυνάμεων. Οι παλιρροϊκές δυνάμεις εμφανίζονται όταν η βαρύτητα ασκεί μεγαλύτερη έλξη σε ένα μέρος ενός αντικειμένου σε σχέση με ένα άλλο, διαλύοντάς το. Αυτή είναι η ίδια διαδικασία που προκαλεί τη διάλυση πλανητών όταν πλησιάζουν υπερβολικά στον αστέρα τους. Επειδή μια πρωτογενής μαύρη τρύπα είναι τόσο μικρή, η περιοχή που επηρεάζεται από τη βαρυτική της έλξη είναι αρκετά περιορισμένη. Ωστόσο, αν περνούσε από τον εγκέφαλο, αυτές οι παλιρροϊκές δυνάμεις θα μπορούσαν να είναι αρκετά ισχυρές για να σκοτώσουν. Ο καθηγητής Σέρερ προβλέπει ότι μια πρωτογενής μαύρη τρύπα θα μπορούσε να παράγει παλιρροϊκή δύναμη 10 έως 100 Νιούτον σε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Στο άρθρο του, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Modern Physics D, εξηγεί ότι αυτό «θα ήταν αρκετό για να διαλύσει τα ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα». Αν και αυτό ακούγεται φρικιαστικό, οι υπολογισμοί του καθηγητή Σέρερ δείχνουν ότι το ωστικό κύμα είναι πιο πιθανό να προκαλέσει θάνατο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σοκ ισοδύναμο με την ενέργεια εξόδου μιας καραμπίνας

Μια μαύρη τρύπα με μάζα περίπου 140 δισεκατομμυρίων τόνων θα παρήγαγε ένα σοκ ισοδύναμο με την ενέργεια εξόδου μιας καραμπίνας διαμετρήματος 0.22, κάτι που θα μπορούσε να είναι θανατηφόρο. Για να είναι θανατηφόρες οι παλιρροϊκές δυνάμεις, η μαύρη τρύπα θα έπρεπε να είναι αρκετές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη, με μάζα περίπου επτά τρισεκατομμυρίων τόνων. Αυτή η μάζα βρίσκεται εντός των ορίων που αναμένουν οι επιστήμονες για τις πρωτογενείς μαύρες τρύπες, αλλά ο καθηγητής Σέρερ επιμένει ότι δεν υπάρχει πραγματικός λόγος ανησυχίας. Ο ίδιος λέει: «Μια μικρότερη πρωτογενής μαύρη τρύπα θα μπορούσε να περάσει μέσα από εσάς και δεν θα το προσέχατε καν. Ωστόσο, η πυκνότητα αυτών των μαύρων τρυπών είναι τόσο χαμηλή που μια τέτοια συνάντηση ουσιαστικά δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί».

Στην πραγματικότητα, το γεγονός ότι κανείς δεν έχει σκοτωθεί ποτέ από μια μαύρη τρύπα μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό επιστημονικό στοιχείο. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι πρωτογενείς μαύρες τρύπες μπορεί να αποτελούν μέρος της σκοτεινής ύλης του σύμπαντος, δηλαδή της μη παρατηρήσιμης μάζας που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του γνωστού Σύμπαντος και βοηθά τους γαλαξίες να διατηρούν τη συνοχή τους.

Ωστόσο, επειδή δεν μπορούμε να δούμε αυτές τις πρωτογενείς μαύρες τρύπες, είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζουμε πόση σκοτεινή ύλη αποτελούν. Οι υπολογισμοί του καθηγητή Σέρερ δείχνουν ότι ακόμη και οι μικρότερες πρωτογενείς μαύρες τρύπες, με μέγεθος αντίστοιχο ενός αστεροειδούς, θα προκαλούσαν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν έπεφταν πάνω σε έναν άνθρωπο. Επομένως, το γεγονός ότι αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ σημαίνει ότι οι πρωτογενείς μαύρες τρύπες δεν μπορεί να είναι τόσο συχνές, περιορίζοντας έτσι το ποσοστό της σκοτεινής ύλης που ενδεχομένως αντιπροσωπεύουν, εάν τελικά υπάρχουν.