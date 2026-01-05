Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου στον Βύρωνα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Οι δύο νέοι, αναβάτες της μοτοσικλέτας, έπεσαν στην πόρτα του αυτοκινήτου, με τις Αρχές να εξετάζουν αν το αυτοκίνητο παραβίασε το ΣΤΟΠ στη συμβολή των οδών Χείμαρρας και Σεβδικίου.

Περίοικοι ανέφεραν ότι στο σημείο πρέπει να τοποθετηθεί σηματοδότης καθώς γίνονται πολύ συχνά τροχαία ατυχήματα. Κατά τη σύγκρουση εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό η συνοδηγός του αυτοκινήτου και χρειάστηκε η Πυροσβεστική για να ανοίξει την πόρτα.

Η οδηγός και η συνοδηγός υπέστησαν πολύ ελαφρά τραύματα, όμως οι αναβάτες της μηχανής διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Κατά τις πρώτες πληροφορίες φορούσαν κράνη και είναι εκτός κινδύνου.