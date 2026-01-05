Θύμα καλοστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 98χρονος στη Θεσσαλονίκη, με επιτήδειους να του αποσπούν περισσότερες από 300 χρυσές λίρες, συνολικής αξίας περίπου 330.000 ευρώ, προσποιούμενοι ότι είχαν απαγάγει τον γιο του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την καταγγελία του ηλικιωμένου, όλα ξεκίνησαν όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος του είπε ότι κρατά αιχμάλωτο τον γιο του και απαίτησε χρήματα για να μην του κάνει κακό.

Ο δράστης ζήτησε από τον 98χρονο να παραδώσει χρυσές λίρες, προκειμένου -όπως του ανέφερε- να σώσει τη ζωή του παιδιού του. Υπό το βάρος του φόβου και πιστεύοντας ότι η απειλή ήταν πραγματική, ο ηλικιωμένος ακολούθησε τις οδηγίες.

Αρχικά παρέδωσε 299 λίρες Αγγλίας σε γυναίκα που εμφανίστηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Λίγη ώρα αργότερα, αφού επέστρεψε στο διαμέρισμά του, δέχθηκε νέο τηλεφώνημα από τον ίδιο δράστη, ο οποίος του ζήτησε επίμονα και τις υπόλοιπες λίρες που είχε στην κατοχή του.

Σε κατάσταση πανικού, ο 98χρονος κατέβηκε εκ νέου στην είσοδο του κτιρίου και παρέδωσε ακόμη 71 λίρες Βελγίου στο ίδιο άτομο. Η συνολική λεία των απατεώνων ανέρχεται σε περίπου 330.000 ευρώ, σύμφωνα με το Thestival.

Ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε την απάτη και υπέβαλε καταγγελία την επόμενη ημέρα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.