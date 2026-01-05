Η πρώην σταρ της σειράς «Full House», Λόρι Λάουγκλιν, μαζί με τον σύζυγό της, Μόσιμο Τζανούλι, πέτυχαν πρόσφατα μια πολλών εκατομμυρίων πώληση ακινήτου στην έρημο της Καλιφόρνια, μια κίνηση που αποδεικνύει γιατί η Λα Κίντα έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις πιο δημοφιλείς αγορές πολυτελών κατοικιών στις ΗΠΑ.

Τον Δεκέμβριο, το Realtor.com αποκάλυψε αποκλειστικά ότι η Λάουγκλιν και ο Τζανούλι πούλησαν το σπίτι τους για 16,5 εκατομμύρια δολάρια, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την αγορά του σε μια ιδιωτική συμφωνία αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων. Τέτοιες υπεραξίες γίνονται όλο και πιο συχνές στην κοινότητα που αγαπούν οι διασημότητες, η οποία έχει προσελκύσει αγοραστές όπως ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, ο τραγουδιστής, Τζάστιν Μπίμπερ, η σταρ ριάλιτι, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, και η μητέρα της, Κρις Τζένερ, το σούπερ μόντελ, Σίντι Κρόφορντ, και ο μουσικός μάνατζερ, Σκούτερ Μπράουν.

Η μέση τιμή κατοικίας στη Λα Κίντα είναι 875.000 δολάρια, με 188 σπίτια να έχουν τιμή πάνω από 1 εκατομμύριο και 24 πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη nypost.

Τι καθιστά τη Λα Κίντα δημοφιλή προορισμό για διασημότητες

Η Κάρεν Αχίσι, μεσίτρια της Compass, της οποίας η οικογένεια αγόρασε για πρώτη φορά σπίτι στη Λα Κίντα πριν από τρεις δεκαετίες, εξηγεί στο Realtor.com ότι η περιοχή έχει εξελιχθεί από μια ήσυχη έρημο σε μία από τις πιο πολυτελείς αγορές της κοιλάδας Coachella.

Η Λα Κίντα είναι γνωστή για τα παγκοσμίου φήμης γήπεδα γκολφ και τα εντυπωσιακά ορεινά τοπία της. «Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Λα Κίντα έχει βρει την ισορροπία μεταξύ ενός τρόπου ζωής θερέτρου και μιας πραγματικής κατοικημένης κοινότητας», αναφέρει η Αχίσι. «Υπάρχει ένα εξαιρετικό επίπεδο ιδιωτικότητας που προσελκύει κατόχους υψηλού εισοδήματος και διασημότητες», συμπληρώνει.

Η πόλη των 37.846 κατοίκων προσφέρει ένα ποικιλόμορφο μείγμα πολυτελών συνοικιών με εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες υπηρεσίες σε όλη την κοιλάδα. Η Λα Κίντα επωφελείται επίσης από την εγγύτητά της σε μοναδικά τοπικά αξιοθέατα όπως το The Thermal Club, ένα από τα πλέον αποκλειστικά ιδιωτικά μότοσπορ κλαμπ στον κόσμο, το αεροδρόμιο Jacqueline Cochran Regional Airport στο Thermal που παρέχει πρόσβαση με ιδιωτικό τζετ σε μόλις λίγα λεπτά και μεγάλες ιδιωτικές κατοικίες, όπως η ιδιοκτησία Ζενιάρα, όπου συχνά πραγματοποιούνται υψηλού προφίλ εκδηλώσεις και ιδιωτικές συγκεντρώσεις.

Η Λα Κίντα βρίσκεται μόλις δύο ώρες από το Λος Άντζελες, καθιστώντας την ιδιαίτερα βολική για τους κατοίκους της πόλης.

Ακίνητα και επενδυτικές τάσεις στη Λα Κίντα

Πολλοί παράγοντες έχουν οδηγήσει στην αύξηση των τιμών κατοικιών στη Λα Κίντα, σύμφωνα με την Αχίσι. «Η χαμηλή διαθεσιμότητα σε κορυφαίες πολυτελείς κοινότητες όπως το The Madison Club, Hideaway, Tradition και The Quarry σημαίνει ότι οι πωλήσεις είναι σπάνιες», λέει. «Όταν ένα σπίτι υψηλής ποιότητας βγαίνει στην αγορά, ο ανταγωνισμός είναι άμεσος», συμπληρώνει.

Η Αχίσι επισημαίνει ότι αγοραστές από το Λος Άντζελες, την Orange County, το Σαν Φρανσίσκο και ακόμη και από άλλες πολιτείες, όπως το Τέξας και η Βορειοδυτική Ακτή των ΗΠΑ, προσελκύονται από τη Λα Κίντα λόγω περισσότερου χώρου, ιδιωτικότητας, θερέτρου-τύπου ανέσεων και νεότερης κατασκευής κατοικιών. Οι τάσεις απομακρυσμένης και υβριδικής εργασίας έχουν ενισχύσει αυτήν τη ζήτηση, ενώ ο υπέροχος καιρός αποτελεί επίσης ισχυρό κίνητρο, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες με θερμοκρασίες 21-27°C, που κάνουν τις υπαίθριες δραστηριότητες πιο ευχάριστες.

Η ζήτηση για δεύτερη κατοικία είναι επίσης έντονη. «Η Λα Κίντα προσφέρει μια πραγματική εμπειρία “απόδρασης“», σημειώνει η Αχίσι. «Αυτό την καθιστά κορυφαίο προορισμό για αγοραστές δεύτερων και εξοχικών κατοικιών».

Μεγάλα γεγονότα της περιοχής, όπως το Φεστιβάλ Μουσικής Coachella, ενισχύουν επίσης την αξία των ακινήτων. «Μεγάλα γεγονότα όπως το Coachella, Stagecoach και το τουρνουά American Express PGA φέρνουν διεθνή προβολή στην περιοχή», εξηγεί. Η παρουσία διασημοτήτων και influencers σε φεστιβάλ συμβάλλει στην εικόνα της Λα Κίντα ως προορισμού με τρόπο ζωής θερέτρου, ενισχύοντας παράλληλα την αξία των κατοικιών μακροπρόθεσμα.

Τι διαφοροποιεί τη Λα Κίντα

Παρά την εγγύτητα σε περιοχές όπως Indian Wells, Palm Springs και Palm Desert, η Λα Κίντα ξεχωρίζει. «Το Palm Springs είναι πιο αστικό με έντονη νυχτερινή ζωή», εξηγεί η Αχίσι. «Η Λα Κίντα είναι πιο ήσυχη, νεότερη και γνωστή για τις πολυτελείς κλειστές κοινότητες και τις εξατομικευμένες αρχιτεκτονικές κατοικίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ενώ το Palm Desert αποτελεί το εμπορικό κέντρο της κοιλάδας, η Λα Κίντα προσφέρει πιο κατοικημένη, θερέτρου-τύπου εμπειρία. «Το κοντινό Indian Wells είναι κομψό και παραδοσιακό, αλλά μικρότερο», λέει η Αχίσι. «Η Λα Κίντα προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία υπερπολυτελών ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων νέων κοινοτήτων γκολφ, μεγάλων ιδιωτικών κατοικιών και εγγύτητα σε αξιοθέατα όπως το Desert International Horse Park».

Συνολικά, η Λα Κίντα ξεχωρίζει για τον συνδυασμό υψηλού επιπέδου διαβίωσης, απομόνωσης, φυσικής ομορφιάς, σύγχρονων κατοικιών και πρόσβασης σε ελίτ δραστηριότητες όπως γκολφ, τένις, μότοσπορ, ιππασία και ιδιωτικές πτήσεις. «Αυτός ο συνδυασμός είναι σπάνιος όχι μόνο στην κοιλάδα Coachella, αλλά σε ολόκληρη την Καλιφόρνια», καταλήγει η Αχίσι.