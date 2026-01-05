Η κατάσταση με τη γρίπη φέτος γίνεται ολοένα πιο ανησυχητική, με τα νοσοκομεία να πιέζονται σημαντικά. Η αυξητική τάση των εισαγωγών είναι καθημερινή και σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα οι εισαγωγές έχουν υπερδιπλασιαστεί, ενώ πλέον αντιμετωπίζονται και πολλά βαριά περιστατικά.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ τα επείγοντα τμήματα των νοσοκομείων βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, με τους ασθενείς που προσέρχονται με ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις να υπερβαίνουν τους 100 ημερησίως, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαχείριση και σε επίπεδο εισαγωγών.

Στον Ευαγγελισμό σήμερα νοσηλεύονται 28 ασθενείς με γρίπη, εκ των οποίων 1 διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και 6 σε βαριά κατάσταση. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ανεμβολίαστοι. Στο Αττικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται 12 ασθενείς με γρίπη, ενώ σήμερα το πρωί μια ασθενής έχασε τη ζωή της και ένας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ διασωληνωμένος. Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι, ειδικά οι βαριές περιπτώσεις, είναι ανεμβολίαστοι.

«Κρίμα από το θεό να διακινδυνεύουν πολλοί την υγεία τους αρνούμενοι ή από άποψη ή από αδιαφορία να κάνουν το εμβόλιο», υπογραμμίζουν οι ειδικοί. Ιδιαίτερα ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες με υποκείμενα νοσήματα πρέπει να γνωρίζουν ότι διακινδυνεύουν τη ζωή τους εάν συνεχίσουν να μην κάνουν το εμβόλιο, καθώς η κορύφωση της γρίπης είναι μπροστά μας.

Αύξηση περιστατικών στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Παράλληλα, στα παιδιατρικά νοσοκομεία παρατηρείται σημαντική αύξηση προσελεύσεων παιδιών με γρίπη και άλλες ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις, τόσο στα επείγοντα όσο και στις νοσηλείες. Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, στις εφημερίες των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων, προσήλθαν περίπου 150 παιδιά με γρίπη και άλλες ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις, ενώ εισήχθησαν για νοσηλεία περίπου 15 παιδιά σε κάθε εφημερία. Όταν ανοίξουν τα σχολεία, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση.

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή και μέτρα ατομικής προστασίας, ενώ επισημαίνουν ότι οι γονείς πρέπει να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι όταν έχουν συμπτώματα και να μην τα στέλνουν σχολείο.

Επιπλέον, γίνεται ξανά σαφές ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι ανεπαρκής, με «παταγώδη αποτυχία του προσωπικού-οικογενειακού γιατρού» και την υπολειτουργία πολλών περιφερειακών νοσοκομείων λόγω έλλειψης παθολόγων και πνευμονολόγων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να συγκρατηθούν τα παθολογικά περιστατικά και να ζορίζονται πολύ τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας. Όπως εξηγείται, οι βασικοί λόγοι είναι οι «εξευτελιστικοί μισθοί» και οι «δυσμενείς συνθήκες εργασίας».