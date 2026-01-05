Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της χώρας το τελευταίο διάστημα, καθώς σαφή έξαρση παρουσιάζουν οι ιώσεις την τελευταία εβδομάδα, με τους ειδικούς να χτυπούν καμπανάκι και να καλούν τους πολίτες να εμβολιαστούν.

Σύμφωνα με όσα είπε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, ραγδαία είναι η αύξηση των κρουσμάτων στη γρίπη και τον COVID-19, ενώ σε ηπιότερη αλλά υπαρκτή τροχιά κινείται ο RSV.

Ειδικότερα, αύξηση της τάξεως 60% παρουσίασαν την τελευταία εβδομάδα γρίπη και κορονοϊός, ενώ διπλασιάστηκε συνολικά το ιικό φορτίο τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, όπως ενημέρωσε ο κ. Θωμαΐδης, μιλώντας στο Action24, αυξήθηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Παγώνη: Παιδιά με συμπτώματα να μην πηγαίνουν στο σχολείο

Η Ματίνα Παγώνη δήλωσε από την πλευρά της πως ήταν αναμενόμενη αυτή η αύξηση, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική, λόγω των εορτών και των οικογενειακών και φιλικών συγκεντρώσεων.

Όπως επανέλαβε, το υποστέλεχος Κ της γρίπης έχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς είναι πολύ μεταδοτικό. Σύμφωνα με την κ. Παγώνη, τα συμπτώματα είναι τα ίδια όπως κάθε χρόνο, αν και η φετινή υπεργρίπη παρουσιάζει και γαστρεντερικές διαταραχές στα παιδιά.

Με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, η Ματίνα Παγώνη ανέφερε πως οι γονείς πρέπει να κρατάνε σπίτι τα παιδιά τους, όταν αυτά παρουσιάζουν κάποιο σύμπτωμα, ενώ σύστησε στους άνω των 60 ετών να φοράνε μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Τέλος, η Ματίνα Παγώνη κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν, καθώς η γρίπη ξεκίνησε τώρα και «έχουμε μπροστά μας Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο». Σχετικά με τα συμπτώματα δήλωσε πως χαρακτηριστικό είναι ο υψηλός πυρετός έως και 40, αλλά με το εμβόλιο βελτιώνεται αρκετά η κλινική εικόνα των ασθενών.