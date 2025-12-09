Η Βρετανία ετοιμάζεται να περάσει έναν δύσκολο χειμώνα, καθώς οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξάνονται σημαντικά, εξαιτίας του ιού H3N2, γνωστού και ως «σούπερ γρίπη».

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, η κατάσταση ξυπνά μνήμες από την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού, αφού έκλεισαν σχολεία και επιχειρήσεις, κόσμος έτρεξε να αγοράσει μάσκες κ.τ.λ. Ενδεικτικά, αυτή την εβδομάδα οι νοσηλείες αυξήθηκαν κατά 56% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, εικόνα που τελευταία φορά παρατηρήθηκε επί Covid.

Ο Independent έγραψε ότι ο ιός H3N2 είναι ένα νέο στέλεχος της γρίπης και έχει ονομαστεί «σούπερ γρίπη», επειδή φέρεται να μην εμποδίζεται η διασπορά του από τα εμβόλια της γρίπης ή την ανοσία στην κοινότητα.

Βρετανοί γιατροί υποστήριξαν ότι τα εμβόλια κατά της γρίπης έχουν φανεί αναποτελεσματικά σε ορισμένες περιπτώσεις, επειδή δημιουργήθηκαν πριν την ύπαρξη του νέου στελέχους, οπότε και δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Ωστόσο, αυτό δεν μειώνει τη σημασία τους, με βάση τους γιατρούς, που τονίζουν ότι ο εμβολιασμός πρέπει να συνεχιστεί.

Επίσης, σε σχέση με την ανοσία, από το 2020 μέχρι και σήμερα οι κοινωνικές επαφές μειώθηκαν σημαντικά, όπως και η διασπορά της γρίπης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ανοσία στην κοινωνία, από τη στιγμή που δεν έχει εκτεθεί στον ιό.

Το βρετανικό δημοσίευμα, περιγράφοντας τα συμπτώματα του H3N2, τόνισε ότι εμφανίζονται πολύ γρήγορα και εξελίσσονται επίσης γρήγορα, κάτι που διαφέρει από τα συμπτώματα του κρυολογήματος, τα οποία εμφανίζονται πιο σταδιακά.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συχνή ή ακραία κόπωση, αλλά και πυρετό, βήχα, καταρροή, πόνους στο σώμα και διάρροια.

Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου είναι τα παιδιά κάτω των 5 ετών (ειδικά τα βρέφη) και ενήλικες 65 ετών και άνω, έγκυες γυναίκες και άτομα με ορισμένες χρόνιες παθήσεις, όπως άσθμα, διαβήτη, καρδιακές παθήσεις, εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και νευρολογικές παθήσεις.

Η κατάσταση στη Βρετανία

Την περασμένη εβδομάδα, 1.717 ασθενείς εισάγονταν σε καθημερινή βάση στα βρετανικά νοσοκομεία, αριθμός αυξημένος κατά 56% σε σχέση με την αντίστοιχη εβδομάδα του περασμένου έτους, σύμφωνα με το NHS England.

Μάλιστα, τα ποσοστά είναι επτά φορές υψηλότερα από ό,τι το 2023, όταν καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 243 ασθενείς με γρίπη την ημέρα.

Πλέον, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας προετοιμάζεται για μια σειρά θανάτων από γρίπη αυτό το χειμώνα, με τους γιατρούς να εκδίδουν ένα «SOS για το εμβόλιο της γρίπης», προτρέποντας τους πολίτες να προστατευθούν.