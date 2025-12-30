Οι 18 βασικοί διαπραγματευτές της αγοράς ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου ορίστηκαν με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.
Συγκεκριμένα για τη νέα χρονιά οι βασικοί διαπραγματευτές είναι οι:
- ALPHA BANK SA
- BARCLAYS BANK IRELAND PLC
- BNP PARIBAS SA
- BofA SECURITIES EUROPE SA
- CITIBANK EUROPE PLC
- COMMERZBANK AG
- DEUTSCHE BANK AG
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
- EUROBANK SA
- GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
- HSBC CONTINENTAL EUROPE
- INTESA SANPAOLO S.p.A
- JP MORGAN SE
- MORGAN STANLEY EUROPE SE
- NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
- SOCIETE GENERALE
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ