Οι 18 βασικοί διαπραγματευτές της αγοράς ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου ορίστηκαν με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Συγκεκριμένα για τη νέα χρονιά οι βασικοί διαπραγματευτές είναι οι: