Ο kickboxer Γιάννης Τσουκαλάς, λίγο μετά το νοκ-άουτ κόντρα στον Βαχίντ Κιτσάρα στη Σερβία, δέχτηκε άγρια επίθεση, με περισσότερα από 100 άτομα να εισβάλλουν στο ρινγκ.

Ο αθλητής του kickboxing αγωνίστηκε στη σερβική πόλη Νόβι Πάζαρ για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά. Ο Έλληνας kickboxer είναι επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των -67 κιλών, έχοντας διακριθεί πολλές φορές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς αγωνίζεται στα πρωταθλήματα της WKU (World Kickboxing and Karate Union) και έχει κατακτήσει τον τίτλο του «Balkanic Champion», ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και για παγκόσμιο τίτλο σε διοργάνωση TMA Fight Series στην Αγγλία στα 65 κιλά.

Επίσης, δραστηριοποιείται ως personal trainer, ενώ με τη νίκη κόντρα στον Βαχίντ Κιτσάρα κατέκτησε την επαγγελματική ζώνη της WKU.

Η άγρια επίθεση

Ο Παύλος Κοχλιαρίδης, ένας από τους πιο έμπειρους μαχητές της χώρας και προπονητής στον ΠΑΟΚ, περιγράφοντας το περιστατικό, δήλωσε ότι η κατάσταση ξέφυγε ανεξέλεγκτα μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν σοβαρότερα περιστατικά ή ακόμη και θύματα.

Αμέσως μετά τη νίκη του Τσουκαλά, ο ίδιος, ο προπονητής του αθλητή Νίκος Γκίκας και ο αθλητής του ΠΑΟΚ στο kickboxing Ζήσης Παγγούρας μπήκαν στο ρινγκ για να πανηγυρίσουν με σεμνότητα, χωρίς καμία πρόθεση πρόκλησης. Ο Έλληνας πρωταθλητής, αντιλαμβανόμενος την τεταμένη ατμόσφαιρα, θέλησε μάλιστα να δείξει σεβασμό, υποκλινόμενος και γονατίζοντας απέναντι στον αντίπαλό του και στους οπαδούς του, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε επεισόδιο.

Ωστόσο, την ώρα που ο Τσουκαλάς βρισκόταν στο έδαφος, δέχθηκε ξαφνική επίθεση από τον αδελφό του αντιπάλου του, ο οποίος τον γρονθοκόπησε, ρίχνοντάς τον κάτω. Αυτό στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει γενικευμένο πανδαιμόνιο, με περισσότερα από 100 άτομα να εισβάλλουν στο ρινγκ.

Ο Κοχλιαρίδης περιέγραψε πως ακολούθησαν στιγμές ακραίας αγριότητας, με τους τέσσερις Έλληνες να δέχονται ανελέητο ξυλοδαρμό, ενώ βρίσκονταν στο έδαφος προσπαθώντας να προστατεύσουν κεφάλι και πλευρά.

Όταν τελικά οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν, η κατάσταση είχε ήδη ξεφύγει επικίνδυνα, με τους εμπλεκόμενους να έχουν δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αποκάλυψη ότι, σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή, ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη να κρατά μαχαίρι, γεγονός που κάνει σαφές πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

«Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν, με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς, όπως φαίνεται και στο VIDEO, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη.

Ξαφνικά, καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδελφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής.

Μετά από αυτό, σε δευτερόλεπτα, μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας.

Με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια, μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες. Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία, που επενέβη τελικά μετά από δύο λεπτά, που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα.

Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά…

Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα.

Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις: Τσουκαλάς, Γκίκας, Παγγούρας και εγώ», τόνισε ο Παύλος Κοχλιαρίδης.