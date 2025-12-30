Χάος επικράτησε σε αγώνα kick boxing στη Νόβι Πάζαρ της Σερβίας, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής, Γιάννης Τσουκαλάς, δέχθηκε άγρια επίθεση, λίγο μετά τη νίκη του επί του Σέρβου Βαχίντ Κιτσάρα, στον τελικό της κατηγορίας των 67 κιλών της WKU.

Όπως αναφέρουν σερβικά Μέσα ενημέρωσης, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα που ήρθε με νοκ άουτ, μέλη της ομάδας του Σέρβου αθλητή μπήκαν μέσα στο ρινγκ και μάλιστα ο αδελφός του Κιτσάρα γρονθοκόπησε τον Τσουκαλά.

Ο Έλληνας αθλητής μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο στο Βελιγράδι και πήρε αμέσως εξιτήριο, επιστρέφοντας στη χώρα μας με τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.