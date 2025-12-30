«Σκληρή θα είναι η απάντηση του Ιράν σε όποια επιθετική ενέργεια», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, μία ημέρα μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για πιθανό πλήγμα στη χώρα.

Χθες Δευτέρα, 29/12, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως η κυβέρνησή του θα υποστήριζε περαιτέρω επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν αν η Τεχεράνη απορρίψει νέα συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και συνεχίσει να επεκτείνει το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων.

«Τώρα ακούω ότι το Ιράν προσπαθεί να το ξαναφτιάξει, κι αν το κάνει θα πρέπει να τους ρίξουμε (σ.σ. τους Ιρανούς) νοκντάουν», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο οίκημα και κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, έξι μήνες μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων-κλειδιών.

«Ελπίζω πως δεν προσπαθούν να το ξαναφτιάξουν», συνέχισε.

Νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση μετά τη δήλωση Τραμπ, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.