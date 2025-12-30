Χαμός έγινε στον αέρα εκπομπής, σε συζήτηση για τους αγρότες και τα αιτήματά τους, όταν ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη και του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με αφορμή τα μπλόκα των αγροτών και στη συνέχεια μετατοπίστηκε στα ποσοστά των δύο κομμάτων.

Μιλώντας στον αέρα του Mega, ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες. Έκανε λόγο για μείωση της φορολογίας και των τεκμηρίων διαβίωσης, για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ορισμένες περιοχές της χώρας και για άλλες ενισχύσεις που, όπως είπε, «αφορούν τους αγρότες». Ωστόσο, ο κ. Τσουκαλάς αντέδρασε, λέγοντας πως τα μέτρα αυτά δεν αφορούν τους αγρότες, καθώς «οι περισσότεροι έχουν χαμηλό εισόδημα, άρα δεν τους πιάνει η αλλαγή». Ο υφυπουργός απάντησε πως πράγματι τους αφορά, λέγοντας: «δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Ποιους αφορά; Το Κολωνάκι;». Έπειτα, ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, λέγοντας πως «η μηχανή δεν παίρνει μπρος», προφανώς μιλώντας για τα νούμερα που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς αντέδρασε, λέγοντας «εσείς χάνετε 15 μονάδες».

«Είμαστε στον έβδομο χρόνο και είμαστε στο διπλάσιο ποσοστό από εσάς, θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι», απάντησε ο υφυπουργός Εργασίας με τον κ. Τσουκαλά να λέει «καταρρέετε».

«Το ποσοστό μας είναι διπλάσιο από το δικό σας» συνέχισε ο υφυπουργός, ενώ ο κ. Τσουκαλάς απάντησε πως ήταν τετραπλάσιο και θα γίνει ακόμα μικρότερο, λέγοντας πως πρόκειται για «αλαζονεία» την οποία «θα την πληρώσετε».

«Κλέβατε πέντε χρόνια, τι λέτε; Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, είστε η παράταξη βαμπίρ που έπεσε πάνω στις επιδοτήσεις, βαμπίρ και βρικόλακες είστε», είπε ο κ. Τσουκαλάς και ο κ. Καραγκούνης απάντησε: «Την πράσινη ακρίδα τη θυμάστε; Είστε οι εκφραστές της πράσινης ακρίδας και γι’ αυτό ο κόσμος σας έχει εκεί που σας έχει».