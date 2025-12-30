Η Ρωσία δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αφήνει να γίνει αντιληπτό ότι οι πύραυλοι Oreshnik με πυρηνική ικανότητα έχουν ενεργοποιηθεί στη Λευκορωσία, τη γειτονική σύμμαχό της που επίσης συνορεύει με τις χώρες του ΝΑΤΟ Πολωνία, Λιθουανία και Λετονία.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι πύραυλοι είναι αδύνατο να αναχαιτιστούν, καθώς η ταχύτητα του Oreshnik υποτίθεται ότι υπερβαίνει κατά 10 φορές την ταχύτητα του ήχου.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει στους εν λόγω πυρηνικούς πυραύλους της Ρωσίας να χτυπήσουν ταχύτερα στόχους σε ευρωπαϊκό έδαφος, εάν αποθηκευτούν σε μια βάση στη Λευκορωσία. Οι μεσαίου βεληνεκούς πύραυλοι έχουν εμβέλεια περίπου 5.500 χλμ. (3.415 πύραυλοι), πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να χτυπήσουν οπουδήποτε στην Ευρώπη ή στη δυτική ακτή των ΗΠΑ από τη Ρωσία.

Το βίντεο που δημοσίευσαν τα υπουργεία Άμυνας της Ρωσίας και της Λευκορωσίας την Τρίτη δεν διευκρίνιζε ποια είναι η τοποθεσία των πυραυλικών συστημάτων στη Λευκορωσία, αλλά έδειχνε ότι μεταφέρονται σε δάση και καμουφλάρονται με δίχτυα.

Oreshnik on combat duty in Belarus — Europe now within 5,500 km range



The Russian Defense Ministry claims that the Oreshnik missile system transferred to Russia has already gone on combat duty in Belarus.



Oreshnik is an experimental Russian medium-range missile system that uses… pic.twitter.com/Nxz4duyTqq — NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2025

«Αφού το πυραυλικό σύστημα ετοιμάστηκε για την προβλεπόμενη ανάπτυξη και επιθεώρησή του από μια κοινή ομάδα, ένα τάγμα εκτοξευτών πυραύλων Oreshnik άρχισε να εκτελεί αποστολές μάχης σε καθορισμένες περιοχές στο έδαφος της χώρας μας», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας σε δήλωσή του.

Το πυραυλικό σύστημα Oreshnik έφτασε στη Λευκορωσία σύμφωνα με απόφαση των ηγετών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, ανέφερε το υπουργείο.

Πριν το πυραυλικό σύστημα Oreshnik αναλάβει καθήκοντα μάχης στη Λευκορωσία, τα πληρώματα εκτόξευσης, το σώμα σημάτων, το προσωπικό ασφάλειας και τροφοδοσίας, καθώς και οι οδηγοί-μηχανικοί των εξαρτημάτων του πυραυλικού συστήματος είχαν υποβληθεί σε προηγμένη εκπαίδευση σε σύγχρονους προσομοιωτές, διευκρίνισε.

«Η πυραυλική μεραρχία Oreshnik άρχισε να εκτελεί αποστολές μάχης σε καθορισμένες περιοχές της χώρας», ανέφερε το υπουργείο.

Ο Πούτιν έχει εντείνει τις πυρηνικές απειλές και τη στάση του από τον Νοέμβριο του 2024, όταν η Μόσχα μείωσε επίσημα το όριο για τη χρήση πυρηνικών όπλων. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ευρέως ως ένδειξη ετοιμότητας για επιθετική αντίδραση σε αντιληπτές απειλές.

Λίγο αργότερα, τον ίδιο μήνα, η Ρωσία χρησιμοποίησε τον τότε νέο πύραυλο Oreshnik, φορτωμένο με συμβατική κεφαλή, στο πεδίο μάχης κατά της Ουκρανίας στην ευρύτερη περιοχή του Δνείπερου.

Η χρήση του πυρηνικού πυραύλου Oreshnik θεωρήθηκε κλιμάκωση και μεγάλη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές αντιπυραυλικές άμυνες. Ο «Oreshnik», που σημαίνει «φουντουκιά» στα ρωσικά, θεωρείται ότι είναι ένας πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς που μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε στην Ευρώπη και να φτάσει στη δυτική ακτή των ΗΠΑ. Τον Οκτώβριο, ο Πούτιν ανακοίνωσε επίσης τη δοκιμή ενός νέου πυραύλου κρουζ με πυρηνική πρόωση, γνωστού ως Burevestnik.