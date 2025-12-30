Δώδεκα χρόνια έχουν περάσει από το σοκαριστικό ατύχημα στο σκι που άλλαξε για πάντα τη ζωή του Μίκαελ Σουμάχερ και της οικογένειάς του, με την πραγματική εικόνα της υγείας του να παραμένει έως σήμερα αυστηρά προστατευμένη.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2025 συμπληρώθηκε μία ακόμη επέτειος από τη μοιραία ημέρα που στιγμάτισε τον σπουδαιότερο οδηγό στην ιστορία της Formula 1. Με αφορμή τη συμπλήρωση 12 ετών από το ατύχημα, η σύζυγός του, Κορίνα Σουμάχερ, προχώρησε σε μία από τις πιο ειλικρινείς και συναισθηματικά φορτισμένες δημόσιες τοποθετήσεις της για τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κορίνα ανέφερε ότι ο Μίκαελ λείπει καθημερινά όχι μόνο από την ίδια, αλλά και από τα παιδιά τους, την οικογένεια και τους στενούς φίλους τους. Παράλληλα, τόνισε πως, ακόμη κι αν δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος όπως πριν από το ατύχημα, «είναι εδώ», γεγονός που τους χαρίζει δύναμη και τους βοηθά να συνεχίζουν.

Η σύζυγός του επεσήμανε ότι η οικογένεια ζει μαζί του στο σπίτι τους, παρέχοντάς του συνεχή φροντίδα, θεραπευτική υποστήριξη και πάνω απ’ όλα αγάπη υποστηρίζοντας: «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον κάνουμε άνετο και να του δείξουμε την οικογένειά μας, τους δεσμούς μας».

Οι δηλώσεις της Κορίνα Σουμάχερ έρχονται να υπενθυμίσουν ότι, παρά το πέρασμα των χρόνων, οι πληροφορίες γύρω από την κατάσταση της υγείας του θρύλου της Formula 1 παραμένουν περιορισμένες και αυστηρά ελεγχόμενες. Εκείνη συνεχίζει να είναι η μοναδική φωνή της οικογένειας προς τα έξω, μιλώντας σπάνια και πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την προσωπική ζωή του συζύγου της.