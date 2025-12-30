Έντονη συζήτηση προκαλούν στην Κίνα -αλλά και διεθνώς- τα λεγόμενα «fat prisons», δηλαδή τα κλειστά κέντρα απώλειας βάρους, όπου υπέρβαρα άτομα συμμετέχουν σε αυστηρά, ελεγχόμενα προγράμματα διάρκειας έως και 28 ημερών, με στόχο τη γρήγορη απώλεια βάρους.

Οι δομές αυτές λειτουργούν είτε ιδιωτικά είτε κρατικά και αποτελούν μέρος της προσπάθειας της χώρας να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο πρόβλημα της παχυσαρκίας.

Τα συγκεκριμένα κέντρα, που συχνά θυμίζουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βασίζονται σε ελεγχόμενη διατροφή, εντατική άσκηση, καθημερινές ζυγίσεις και συνεχή επίβλεψη. Η αποχώρηση από το πρόγραμμα δεν είναι εύκολη, καθώς οι εγκαταστάσεις περιβάλλονται από ψηλούς τοίχους, μεταλλικές πύλες και ελεγχόμενα σημεία εισόδου και εξόδου.

Μια 28χρονη Αυστραλή αποφάσισε να εγγραφεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και να καταγράψει δημόσια την εμπειρία της. Όπως αποκάλυψε, πλήρωσε λιγότερα από 1.000 δολάρια για τη συμμετοχή της σε πρόγραμμα τεσσάρων εβδομάδων, το οποίο περιλαμβάνει διαμονή, τρία γεύματα την ημέρα και εντατικό πρόγραμμα γυμναστικής.

Σύμφωνα με τα βίντεο που ανάρτησε, οι συμμετέχοντες γυμνάζονται έως και τέσσερις ώρες καθημερινά, παρακολουθώντας συνολικά 19 ομαδικά μαθήματα την εβδομάδα. Η ημέρα ξεκινά με αερόβια άσκηση, συνεχίζεται με HIIT προγράμματα, cardio και πυγμαχία, ενώ ολοκληρώνεται με βραδινά μαθήματα spinning, σε περιβάλλον που θυμίζει rave, με δυνατή μουσική και φώτα.

Τα γεύματα είναι αυστηρά μετρημένα. Το πρωινό, όπως ανέφερε, μπορεί να περιλαμβάνει ένα κομμάτι ψωμί, ντομάτα, αγγούρι και τέσσερα βραστά αυγά, ενώ το μεσημεριανό θεωρείται το πιο «πλούσιο», με πιάτα όπως κοκκινιστή πάπια, λαχανικά, καρότα και φρούτα. Απαγορευμένα τρόφιμα, όπως instant noodles και επεξεργασμένα σνακ, παραδίδονται υποχρεωτικά με την άφιξη στο κέντρο.

Οι συμμετέχοντες διαμένουν σε κοιτώνες έως έξι ατόμων, με προσωπικό χώρο, γραφείο και ντουλάπα, ενώ οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν υπαίθρια μπάνια, ντους υψηλής πίεσης και τουαλέτες τύπου squat. Παρότι το πρόγραμμα είναι εξαντλητικό, προβλέπεται χρόνος ξεκούρασης κάθε βράδυ, καθώς και μερική ανάπαυση τις Κυριακές.

Η ίδια αποκάλυψε ότι έχασε 2,25 κιλά την πρώτη εβδομάδα και συνολικά 4 κιλά σε 14 ημέρες. Παρά τους πόνους στο σώμα και το απαιτητικό πρόγραμμα, δήλωσε ότι θα πρότεινε την εμπειρία σε όσους «αντέχουν την πρόκληση», επισημαίνοντας ότι το περιβάλλον είναι φιλικό και χωρίς κριτική, καθώς όλοι έχουν τον ίδιο στόχο, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ωστόσο, στα σχόλια που ακολούθησαν τις αναρτήσεις της, αρκετοί χρήστες αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα και την ανθρώπινη διάσταση των προγραμμάτων αυτών, τονίζοντας ότι παρόμοια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν και χωρίς τόσο αυστηρούς περιορισμούς.