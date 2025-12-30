Αναπνευστική δηλητηρίαση φαίνεται να υπέστησαν εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας στην περιοχή Πύργος στα Κουνουπιδιανά, στα Χανιά, την ώρα που άδειαζε πράσινος κάδος απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου, την ώρα της αποκομιδής και ενώ άδειαζε ο κάδος στο απορριμματοφόρο, έντονες αναθυμιάσεις από τοξικά απόβλητα προκάλεσαν τη δυσφορία των εργαζομένων και τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο Χανίων όπου παρέμειναν μέχρι το πρωί της Τρίτης.

Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, μίλησε στην ΕΡΤ Χανίων και ανέφερε ότι το απορριμματοφόρο έχει εκκενωθεί προκειμένου να εντοπιστεί η επικίνδυνη ουσία, ενώ ο δήμος Χανίων υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

«Τις γιορτινές μέρες ο κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει. Παράλληλα, όμως, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δίνουν τον δικό τους αγώνα για να παραμείνει η πόλη καθαρή και ασφαλής. Δυστυχώς, κάποιοι ασυνείδητοι έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή δύο εργαζομένων του δήμου, τοποθετώντας τοξικές ουσίες σε κάδους απορριμμάτων. Αποτέλεσμα ήταν να εισπνεύσουν τοξικές ουσίες και να περάσουν το βράδυ στο νοσοκομείο».

«Η ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατεύουμε τους ανθρώπους που εργάζονται για το κοινό καλό, αλλά και το περιβάλλον, είναι μεγάλη και δεν πρέπει να την αγνοούμε», σημείωσε ο ίδιος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.