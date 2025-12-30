Τη «σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη σήραγγα της Μάγχης από τις 15:00 ώρα Γαλλίας (σ.σ. 16:00 ώρα Ελλάδας) αναμένει η διαχειρίστρια εταιρεία της σήραγγας, η Getlink, όπως δήλωσε σε νεότερη ενημέρωση εκπρόσωπος της. Η ενημέρωση ήρθε μετά την ανακοίνωση της Eurostar για αναστολή των δρομολογίων λόγω τεχνικών προβλημάτων.

«Υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί σχετικό με διακοπή ηλεκτροδότησης σε συρμούς στη σήραγγα, διακοπή που απαιτούσε τεχνική παρέμβαση στα καλώδια που βρίσκεται σε εξέλιξη», εξήγησε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει «σταδιακή επανέναρξη της κυκλοφορίας από τις 16:00 ώρα Γαλλίας».

hi all me and my family of 5 are currently stranded at st pancras intl in london. we were on the train to amsterdam and about to enter the channel tunnel but we came to a halt and diverted back to london. new updates soon. #eurostar #NewsUpdate #london #train pic.twitter.com/v0X4kAjBDR — kaylan (@thatkingwho) December 30, 2025

Νωρίτερα, η Eurostar ανακοίνωσε την αναστολή «όλων των δρομολογίων μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Άμστερνταμ και Βρυξελλών» μέχρι νεωτέρας, έπειτα από διπλό τεχνικό περιστατικό στη σήραγγα της Μάγχης.

Eurostar passengers are facing major disruption after an overhead power failure left trains stuck in the Channel Tunnel for hours.



National Rail and Eurostar have issued a “do not travel” warning as delays and cancellations mount. #Eurostar pic.twitter.com/maktnFwnQg — BPI News (@BPINewsOrg) December 30, 2025

Στην αρχική της ενημέρωση, η Eurostar συμβούλευσε τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους σε αυτό το τρένο που συνδέει τη Βρετανία και τη Γαλλία και την ευρωπαϊκή ήπειρο.