Η αυξημένη ζήτηση για εισιτήρια ενόψει του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά έχει οδηγήσει σε σημαντική έξαρση των διαδικτυακών απατών, με ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια να προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα ενταθεί όσο πλησιάζει η έναρξη της διοργάνωσης. Αρχικός στόχος των επιτήδειων είναι η πώληση εισιτηρίων, ωστόσο εκτιμάται ότι σύντομα οι απάτες θα επεκταθούν και σε άλλους τομείς, όπως η κράτηση καταλυμάτων, τα ταξιδιωτικά πακέτα, οι ζωντανές μεταδόσεις των αγώνων και η διάθεση συλλεκτικών προϊόντων.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το αίσθημα του κατεπείγοντος παίζει καθοριστικό ρόλο στο να πέφτουν οι χρήστες στην παγίδα. Οι μακροχρόνιες ψηφιακές «ουρές» και ο φόβος ότι τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα ωθούν πολλούς να ενεργούν βιαστικά. «Τέτοια μεγάλα και πολυαναμενόμενα γεγονότα αποτελούν ιδανικό πεδίο δράσης για τους επιτιθέμενους. Μας προσφέρουν αυτό που θέλουμε, ο χρόνος πιέζει και όλα κινούνται πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα ο χρήστης να παρασύρεται», εξηγεί η Ισαβέλ Μανχάρες, ερευνήτρια ασφάλειας της Kaspersky.

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει καταστήσει τις απάτες ακόμη πιο πειστικές, καθώς επιτρέπει τη μαζική δημιουργία πλαστών ιστοσελίδων και μηνυμάτων που δύσκολα διακρίνονται από τα αυθεντικά. Οι εγκληματικές ομάδες συχνά κλωνοποιούν επίσημους ιστότοπους, αντιγράφοντας λογότυπα και οπτική ταυτότητα, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις στη διεύθυνση που αρκούν για να παραπλανήσουν τον χρήστη. Επιπλέον, πληρώνουν για να εμφανίζονται σε υψηλές θέσεις στις μηχανές αναζήτησης, καθιστώντας τις ψεύτικες σελίδες ακόμη πιο ορατές από τις επίσημες.

Πέρα από την οικονομική ζημία, ιδιαίτερα σοβαρός είναι και ο κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε πολύτιμο «νόμισμα» στο ψηφιακό έγκλημα. Όπως τονίζει η Μανχάρες, τα στοιχεία που παραχωρούν οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές επιθέσεις ή να πωληθούν στο dark web, με συνέπειες όπως εκβιασμούς ή ακόμα και τη λήψη δανείων στο όνομα του θύματος.

Για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών, οι ειδικοί συστήνουν αυξημένη προσοχή στον έλεγχο των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και των αποστολέων, ιδιαίτερα σε αναρτήσεις και διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη και όταν ένα μήνυμα φαίνεται να προέρχεται από γνωστό πρόσωπο, συνιστάται επιβεβαίωση μέσω άλλου τρόπου επικοινωνίας. Παράλληλα, τονίζεται ότι προσφορές που μοιάζουν υπερβολικά καλές συνήθως κρύβουν απάτη.

Σύμφωνα με μελέτη της Kaspersky, το 33% των χρηστών στο Μεξικό έχει πέσει θύμα απάτης που σχετίζεται με τραπεζικούς λογαριασμούς ή πιστωτικές κάρτες κατά τη διάρκεια διαδικτυακών αγορών. Το ίδιο έρευνα δείχνει ότι το 24% δεν μπορεί να αναγνωρίσει παραπλανητικά μηνύματα, ενώ το 35% δυσκολεύεται να εντοπίσει ψεύτικους ιστότοπους, γεγονός που καταδεικνύει το χαμηλό επίπεδο ψηφιακής ετοιμότητας.

Στο πρόβλημα προστίθεται και η έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου από εταιρείες και κρατικούς φορείς. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η τεχνολογική εξέλιξη κινείται πολύ ταχύτερα από τη νομοθεσία, η οποία αδυνατεί να καλύψει τη σημερινή πολυπλοκότητα του ψηφιακού οικοσυστήματος. «Οι εταιρείες και οι θεσμοί οφείλουν να προσαρμοστούν άμεσα, τόσο για να προστατεύσουν τη φήμη τους όσο και για να διασφαλίσουν τους καταναλωτές. Είναι μια δύσκολη κούρσα, αλλά είναι ευθύνη τους να προηγηθούν των απειλών», καταλήγει η Μανχάρες.