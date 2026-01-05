Θετική παραμένει η εικόνα των αγορών παρά την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, με τον χρυσό και το δολάριο να ενισχύονται και τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία όπως οι μετοχές τεχνολογίας να υπεραποδίδουν.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού ανέβηκε περισσότερο από 2%, ενώ, σύμφωνα με το Bloomberg, το ασήμι εκτινάχθηκε κατά 4%. Το δολάριο ενισχύθηκε έναντι όλων των βασικών νομισμάτων. Ταυτόχρονα, στην αγορά του ΑΙ, οι ασιατικές και ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν κέρδη, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής πληρωμής του Nasdaq 100 αυξήθηκαν κατά 0,7%, και αυτά του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0,3%.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν διακυμάνσεις, υποδηλώνοντας ότι η παγκόσμια αγορά αργού αντιδρά με σχετική ηρεμία στις εξελίξεις στη Λατινική Αμερική. Τα αμερικανικά ομόλογα σημείωσαν άνοδο σε όλη την καμπύλη αποδόσεων.

«Ο οικονομικός αντίκτυπος των εξελίξεων στη Βενεζουέλα είναι πολύ μικρός για να επηρεάσει τις αγορές μετοχών», δήλωσε ο Κρίστοφερ Ντέμπικ, ανώτερος σύμβουλος επενδύσεων στην Pictet Asset Management. «Το ίδιο ισχύει και για το πετρέλαιο: οι επενδυτές είχαν τον χρόνο να εξετάσουν τα δεδομένα και, στο πιο αισιόδοξο σενάριο, θα χρειαστούν δύο ή τρία χρόνια για να υπάρξει ουσιαστικός αντίκτυπος».

«Η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει αναμφίβολα ο κυρίαρχος παράγοντας στις αγορές αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Τσάρου Τσανάνα, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στη Saxo Markets, στο Bloomberg Television. «Ο ενθουσιασμός για την τεχνολογία συνεχίζει να υπερκαλύπτει οποιαδήποτε άλλη αφήγηση στις αγορές».

Σε κάθε περίπτωση, το Bloomberg αναφέρει πως το μέλλον της Βενεζουέλας παραμένει αμφίβολο. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κάλεσε τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με τη χώρα της, υιοθετώντας ένα πιο μετριασμένο ύφος απέναντι στη διοίκηση Τραμπ, μετά την αρχική της οργή για τη σύλληψη του Μαδούρο.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η χώρα του χρειάζεται «πλήρη πρόσβαση» και ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την ανασυγκρότηση της καταρρέουσας ενεργειακής υποδομής της Βενεζουέλας.