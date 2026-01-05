Μπορεί η Βενεζουέλα να διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ωστόσο η παραγωγή κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της 12ετούς θητείας του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη νωρίς το Σάββατο από αμερικανικά στρατεύματα.

Η χώρα παράγει σήμερα περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, σε σύγκριση με σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια το 1974, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ABC την Κυριακή ότι αναμένει πως οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα δείξουν μεγάλο ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

«Δεν έχω συνομιλήσει με αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες τις τελευταίες μέρες, αλλά είμαστε αρκετά σίγουροι ότι θα υπάρξει έντονο ενδιαφέρον», είπε ο Ρούμπιο. «Πιστεύω ότι θα υπάρξει τεράστια ζήτηση και ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα, αν του δοθεί η ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί».

Τα μεγάλα εμπόδια

Σε κάθε περίπτωση, το Bloomberg αναφέρει πως η υλοποίηση του σχεδίου του Τραμπ για την αναβίωση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας θα μπορούσε να καταστεί μια πολυετής και απαιτητική διαδικασία, το κόστος της οποίας θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Χρόνια διαφθοράς, ανεπαρκών επενδύσεων, πυρκαγιών και λεηλασιών έχουν ρημάξει τις υποδομές του αργού πετρελαίου της χώρας. Η κατάσταση του εξοπλισμού σε πολλά λιμάνια της Βενεζουέλας είναι τόσο κακή, που η πλήρης φόρτωση των υπερδεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο στην Κίνα διαρκεί έως και πέντε ημέρες. «Επτά χρόνια πριν, η διαδικασία αυτή διαρκούσε μόλις μία ημέρα», αναφέρει το Bloomberg.

Στη λεκάνη του Ορινόκο, μια τεράστια περιοχή στο εσωτερικό της Βενεζουέλας που εκτιμάται ότι περιέχει σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο βαρέλια ανακτήσιμου πετρελαίου, τα γεωτρύπανα έχουν εγκαταλειφθεί και οι διαρροές παραμένουν ανεξέλεγκτες.

Ταυτόχρονα υπάρχουν σημαντικές ρωγμές και ζημίες στο εκτεταμένο δίκτυο υπόγειων αγωγών της χώρας.

Οι εταιρείες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της βιομηχανίας

Ό,τι έχει απομείνει από την παραγωγή της Βενεζουέλας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Chevron, τη μόνη μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη χώρα. Η εταιρεία με έδρα το Χιούστον αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της παραγωγής της χώρας, λειτουργώντας με ειδική άδεια που της επιτρέπει να παραμένει εκεί παρά τις αμερικανικές κυρώσεις.

Οι άλλες δύο αμερικανικές εταιρείες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας, δεδομένου του μεγέθους και της εμπειρίας τους, είναι οι Exxon και ConocoPhillips, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι δύο εταιρείες είχαν δραστηριοποιηθεί προηγουμένως στη χώρα, αλλά αποχώρησαν αφού τα περιουσιακά τους στοιχεία εθνικοποιήθηκαν από τον προκάτοχο του Μαδούρο, τον αείμνηστο Ούγκο Τσάβες, στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

«Αναμένω ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες θα ξεκινήσουν την επεξεργασία σχεδίων και προτάσεων για τη συμμετοχή τους, αλλά δεν θα αναλάβουν δεσμεύσεις μέχρι να καταστεί προφανές πως θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα», δήλωσε ο Κλέιτον Σάιγκλ, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσινγκτον.

Ένα ακόμη εμπόδιο για τις εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στην παραγωγή της Βενεζουέλας είναι το γεγονός ότι οι παγκόσμιες τιμές του αργού παραμένουν κοντά σε πενταετή χαμηλά.

«Ωστόσο, οι πετρελαϊκές εταιρείες μπορεί να δελεαστούν να επιστρέψουν, αν οι τιμές και τα «πριμ» κινδύνου είναι κατάλληλα», δήλωσε ο Κέβιν Μπουκ, διευθύνων σύμβουλος της ClearView Energy Partners με έδρα την Ουάσινγκτον.