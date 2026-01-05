Άνοδο σημείωσαν ο χρυσός και το ασήμι, καθώς οι επενδυτές στρέφονται στην ασφάλεια των πολύτιμων μετάλλων μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας που ευνοεί τόσο τα πολύτιμα μέταλλα όσο και το δολάριο.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στα 4.420,00 δολάρια ανά ουγγιά, αφότου κατέγραψε πτώση 4,4% την προηγούμενη εβδομάδα. Η άνοδος της Δευτέρας έρχεται, σύμφωνα με το Bloomberg, ύστερα από τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ότι η Ουάσινγκτον θα αξιοποιήσει τη γεωπολιτική της επιρροή στον τομέα του πετρελαίου για να ασκήσει περαιτέρω πίεση και να επιφέρει αλλαγές στη Βενεζουέλα, μετά την επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο.

Η τιμή του ασημιού βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στα 75,50 δολάρια, ενώ άνοδο κατέγραψαν και η πλατίνα με το παλλάδιο.

Ταυτόχρονα, ένας δείκτης του Bloomberg για το δολάριο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, μετά την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας.

Συγκεκριμένα, ο Bloomberg Dollar Spot Index κατέγραψε νωρίτερα άνοδο έως 0,3%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδό του από τις 22 Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αναφοράς υποχώρησαν κατά μία μονάδα βάσης, ενώ το ευρώ κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,3%.

Αυτά συμβαίνουν καθώς εντείνεται η αβεβαιότητα για το μέλλον της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο και τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον σκοπεύει να «αναλάβει τη διαχείριση» της χώρας της Νότιας Αμερικής. Παράλληλα, σύμφωνα με το Bloomberg, μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ που αναμένονται εντός της εβδομάδας -μεταξύ αυτών τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα- εκτιμάται ότι θα διαμορφώσουν την πορεία του δολαρίου.