Μετά την Πρωτοχρονιά, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα του Τριωδίου, την έναρξη των Αποκριών και την Καθαρά Δευτέρα, πριν φτάσουμε στο Πάσχα. Το 2026, το Τριώδιο ανοίγει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, που είναι γνωστή ως Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου.

Η Τσικνοπέμπτη θα εορταστεί φέτος στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 23 Φεβρουαρίου 2026.

Το Πάσχα του 2026 συμπίπτει για Ορθόδοξους και Καθολικούς και είναι την Κυριακή του Πάσχα στις 12 Απριλίου 2026.

Η νηστεία της Σαρακοστής

Η Μεγάλη Σαρακοστή αποτελεί περίοδο πνευματικής και ψυχικής προετοιμασίας.

Οι πιστοί απέχουν από κρέας, γαλακτοκομικά και άλλα ζωικά προϊόντα, σύμφωνα με τις παραδόσεις της Εκκλησίας. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις, όπως η Κυριακή των Βαΐων, όπου επιτρέπονται συγκεκριμένα είδη τροφών.

Πολιτιστικά έθιμα του Τριωδίου και των Αποκριών

Αποκριάτικες εκδηλώσεις και καρναβάλια: Πολύχρωμες παρελάσεις και γιορτές στους δρόμους της Ελλάδας.

Πολύχρωμες παρελάσεις και γιορτές στους δρόμους της Ελλάδας. Έθιμα Καθαράς Δευτέρας: Παραδοσιακά εδέσματα όπως λαγάνα και ταραμάς σηματοδοτούν την έναρξη της νηστείας.

Παραδοσιακά εδέσματα όπως λαγάνα και ταραμάς σηματοδοτούν την έναρξη της νηστείας. Η Κυρά Σαρακοστή: Παραδοσιακή φιγούρα που δείχνει τη διάρκεια της Σαρακοστής, φτιαγμένη από χαρτί ή ζύμη.

Όλες οι αργίες του 2026

Πρωτοχρονιά: 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Οι αργίες που «χάνονται» το 2026