Μετά την Πρωτοχρονιά, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα του Τριωδίου, την έναρξη των Αποκριών και την Καθαρά Δευτέρα, πριν φτάσουμε στο Πάσχα. Το 2026, το Τριώδιο ανοίγει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, που είναι γνωστή ως Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου.

Η Τσικνοπέμπτη θα εορταστεί φέτος στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 23 Φεβρουαρίου 2026.

Το Πάσχα του 2026 συμπίπτει για Ορθόδοξους και Καθολικούς και είναι την Κυριακή του Πάσχα στις 12 Απριλίου 2026.

Η νηστεία της Σαρακοστής

Η Μεγάλη Σαρακοστή αποτελεί περίοδο πνευματικής και ψυχικής προετοιμασίας.

Οι πιστοί απέχουν από κρέας, γαλακτοκομικά και άλλα ζωικά προϊόντα, σύμφωνα με τις παραδόσεις της Εκκλησίας. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις, όπως η Κυριακή των Βαΐων, όπου επιτρέπονται συγκεκριμένα είδη τροφών.

Πολιτιστικά έθιμα του Τριωδίου και των Αποκριών

  • Αποκριάτικες εκδηλώσεις και καρναβάλια: Πολύχρωμες παρελάσεις και γιορτές στους δρόμους της Ελλάδας.
  • Έθιμα Καθαράς Δευτέρας: Παραδοσιακά εδέσματα όπως λαγάνα και ταραμάς σηματοδοτούν την έναρξη της νηστείας.
  • Η Κυρά Σαρακοστή: Παραδοσιακή φιγούρα που δείχνει τη διάρκεια της Σαρακοστής, φτιαγμένη από χαρτί ή ζύμη.

Όλες οι αργίες του 2026

  • Πρωτοχρονιά: 1 Ιανουαρίου
  • Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου
  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
  • Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
  • Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
  • Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου
  • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
  • 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη
  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Οι αργίες που «χάνονται» το 2026

  • Ο Δεκαπενταύγουστος πέφτει Σάββατο, χάνοντας έτσι την κύρια καλοκαιρινή αργία.
  • Το τετραήμερο των Χριστουγέννων «χάνεται», αφού η 26η Δεκεμβρίου πέφτει Σάββατο.