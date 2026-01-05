Μετά την Πρωτοχρονιά, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα του Τριωδίου, την έναρξη των Αποκριών και την Καθαρά Δευτέρα, πριν φτάσουμε στο Πάσχα. Το 2026, το Τριώδιο ανοίγει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, που είναι γνωστή ως Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου.
Η Τσικνοπέμπτη θα εορταστεί φέτος στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 23 Φεβρουαρίου 2026.
Το Πάσχα του 2026 συμπίπτει για Ορθόδοξους και Καθολικούς και είναι την Κυριακή του Πάσχα στις 12 Απριλίου 2026.
Η νηστεία της Σαρακοστής
Η Μεγάλη Σαρακοστή αποτελεί περίοδο πνευματικής και ψυχικής προετοιμασίας.
Οι πιστοί απέχουν από κρέας, γαλακτοκομικά και άλλα ζωικά προϊόντα, σύμφωνα με τις παραδόσεις της Εκκλησίας. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις, όπως η Κυριακή των Βαΐων, όπου επιτρέπονται συγκεκριμένα είδη τροφών.
Πολιτιστικά έθιμα του Τριωδίου και των Αποκριών
- Αποκριάτικες εκδηλώσεις και καρναβάλια: Πολύχρωμες παρελάσεις και γιορτές στους δρόμους της Ελλάδας.
- Έθιμα Καθαράς Δευτέρας: Παραδοσιακά εδέσματα όπως λαγάνα και ταραμάς σηματοδοτούν την έναρξη της νηστείας.
- Η Κυρά Σαρακοστή: Παραδοσιακή φιγούρα που δείχνει τη διάρκεια της Σαρακοστής, φτιαγμένη από χαρτί ή ζύμη.
Όλες οι αργίες του 2026
- Πρωτοχρονιά: 1 Ιανουαρίου
- Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
- Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
- Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
- 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
Οι αργίες που «χάνονται» το 2026
- Ο Δεκαπενταύγουστος πέφτει Σάββατο, χάνοντας έτσι την κύρια καλοκαιρινή αργία.
- Το τετραήμερο των Χριστουγέννων «χάνεται», αφού η 26η Δεκεμβρίου πέφτει Σάββατο.