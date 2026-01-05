«Εγώ όσα είδα κατέθεσα και όσα άκουσα» επέμεινε απολογούμενη, στη δίκη σε δεύτερο βαθμό των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, η κατηγορούμενη η οποία είχε την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση».

«Οι αμερικανικές αρχές με έκριναν αξιόπιστη και με βράβευσαν. Η ελληνική δικαιοσύνη σε άλλες δίκες με καλεί ως μάρτυρα. Κάποιες φορές είμαι αξιόπιστη δηλαδή και κάποιες αναξιόπιστη; Είναι αντιφατικό αυτό που συμβαίνει» ανέφερε η κατηγορούμενη η οποία δήλωσε πως νιώθει αδικημένη από την πρωτόδικη καταδίκη της.

Η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας για πρώτη φορά έκανε λόγο για «βραβείο» που έλαβε από τις αμερικανικές αρχές για τη συνεργασία της στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ.

Η κατηγορούμενη, η μαρτυρία της οποίας έβαλε στο «κάδρο» της υπόθεσης πολιτικά πρόσωπα, υποστήριξε στην απολογία της πως οι αμερικανικές αρχές την προσέγγισαν αφού είχε καταθέσει στην Εισαγγελία Διαφθοράς με το πρόγραμμα προστασίας.

«Περίπου 8-10 μήνες μετά δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα που μου ζήτησαν να συναντηθούμε για την έρευνα της Novartis. Δεν αναφέρθηκε ποτέ δώρο ή βραβείο. Έπειτα από πολλά χρόνια, τα χρήματα του βραβείου που μου έδωσαν για τη συμβολή μου στην έρευνα επειδή κρίθηκαν αξιόλογα όσα είπα, μου ανακοινώθηκε το 2023. Εγώ νιώθω αδικημένη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Είπα τα γεγονότα που ζούσα και τίποτα παραπάνω και κρίθηκα αναξιόπιστη…», ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας πως «ότι ερευνούσε η αμερικανική δικαιοσύνη ερευνούσε και η ελληνική».

Όταν δε κλήθηκε να εξηγήσει γιατί στο πρακτικό συμβιβασμού δεν γίνεται αναφορά σε πολιτικά πρόσωπα η κατηγορούμενη είπε: «Αναφορά σε κρατικούς αξιωματούχους γίνεται, αλλά εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι αποφασίστηκε να γραφτεί σε ένα πρακτικό συμβιβασμού, ούτε που κατέληξε η αμερικανική δικαιοσύνη και υπάρχει και μια συμφωνία, ας το πούμε, εμπιστευτικότητας για όσα κατέθεσα».

Η κατηγορούμενη επέμεινε ότι ήταν παρούσα όταν ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της φαρμακοβιομηχανίας, Κωνσταντίνος Φρουζής έδινε φακέλους με χρήματα καθώς ήταν η γραμματέας του. «Ήμουν μπροστά, έβλεπα τα χρήματα να μπαίνουν σε φακέλους. Οι φάκελοι έβγαιναν και δινόντουσαν. Τώρα αν είχαν άλλους φακέλους μέσα με χαρτοπετσέτες, τι να πω… και τότε με το Μέγαρο Μαξίμου επειδή έγινε ντόρος» είπε και συνέχισε «Εγώ τα χρήματα τα είδα να μπαίνουν σε βαλίτσα, πήγε εκεί ο Φρουζής γιατί ήρθε με επιστολή από το Μέγαρο από το γραφείο του πρωθυπουργού, η βαλίτσα γύρισε άδεια. Γύρισε και διατυμπάνιζε ότι γύρισε άδεια βαλίτσα και τα πετύχαμε αυτά που θέλαμε. Εγώ όσα είδα κατέθεσα και όσα άκουσα».

Η κατηγορούμενη υποστήριξε πως γνώριζε τις ατασθαλίες του Κωνσταντίνου Φρουζή.

Πρόεδρος: Και πιστεύατε ότι τα χρήματα τα έδινε σε άλλους, όταν έκανε κομπίνες με λεφτά για βενζίνες;

Κατηγορούμενη: Εγώ κατέθεσα αυτά που έβλεπα. Δεν είχα καμία πρόθεση ή σκοπό για άλλον άνθρωπο. Εγώ είπα όσα έβλεπα και μας έλεγε. Υποχρεωτικά έπρεπε να κάνω αναφορά σε όσα έβλεπα και βίωνα. Δεν είχα απολύτως κανένα σκοπό, ούτε γνώριζα τους ανθρώπους αυτούς…

Η κατηγορούμενη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υποστήριξε πως κατά τη διάρκεια των καταθέσεων της δεν ένιωσε καμία πίεση

«Οι καταθέσεις μου έγιναν γνώμονα όσα έβλεπα και βίωνα στην εταιρία στο πλαίσιο της έρευνας για τη Novartis» υποστήριξε ενώ αναφερόμενη στον Άδωνι Γεωργιάδη μετέφερε στο δικαστήριο πως «ο Φρουζής είχε πει ότι ο Γεωργιάδης θα έπαιρνε 2 εκατομμύρια σε δόσεις». «Τα 50.000 ευρώ και τα 20.000 ευρώ καταμετρήθηκαν και έπειτα παραδόθηκαν μπροστά μου τα χρήματα. Οι συναντήσεις Φρουζή – Γεωργιάδη ήταν πολύ συχνές. Στο περιστατικό που αναφέρθηκα εγώ μπήκα στη διαδικασία, μίλησα με τη γραμματέα Γεωργιάδη και ο Φρουζής πήγαινε προετοιμασμένος στο γραφείο Γεωργιάδη» υποστήριξε ενώ υπογράμμισε πως όταν κλήθηκε από την Εισαγγελία φοβόταν να καταθέσει.

«Εγώ φοβόμουν να καταθέσω. Το είπα και στην κυρία Τουλουπάκη. Είχα δεχθεί τηλεφώνημα από το Φρουζή σε περίπτωση που ερωτηθώ για οτιδήποτε από οποιονδήποτε να μην απαντήσω και ότι εκείνος έχει τις απαντήσεις για όλα», σημείωσε εξηγώντας πως εξέλαβε την επικοινωνία ως απειλή.

«Έτσι ξεκίνησε η απειλή. Μετά με απείλησε και μια γυναίκα στο πάρκινγκ της εταιρίας. Εγώ ενστικτωδώς την έβγαλα και βίντεο κι έκανα καταγγελία, αλλά αρχειοθετήθηκε βάσει ενός νόμου που μου είπε ο δικηγόρος μου» είπε.