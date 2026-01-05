Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζει ακάθεκτος τις επενδύσεις του στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αναλαμβάνοντας τη μεγάλη ανακαίνιση του «City Ground».

Η ομάδα ανακοίνωσε επισήμως την υποβολή αιτήσεων για την πολεοδομική άδεια, η οποία θα επιτρέψει την εκτεταμένη ανακαίνιση του ιστορικού γηπέδου της. Το σχέδιο προβλέπει σημαντικές αλλαγές, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και βιώσιμου γηπέδου, ικανό να φιλοξενεί πάνω από 50.000 θεατές.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ο ρόλος του Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ υπογραμμίζεται ότι η ανακαίνιση δεν εξυπηρετεί μόνο την ομάδα, αλλά και την τοπική κοινότητα, δημιουργώντας έναν χώρο που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Το προηγούμενο σχέδιο κόστιζε περίπου 94 εκατομμύρια λίρες, αλλά οι νέες εκτιμήσεις ανεβάζουν το κόστος στα 130 εκατομμύρια λίρες λόγω των αυξημένων τιμών κατασκευής. Τη χρηματοδότηση θα αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ενώ θετικό για τον σύλλογο είναι ότι τα έργα δεν προσμετρούνται στους κανονισμούς οικονομικής βιωσιμότητας (PSR).

Η σχετική ανακοίνωση: «Η Νότιγχαμ Φόρεστ με χαρά επιβεβαιώνει την υποβολή των αιτήσεων για την πολεοδομική άδεια σχετικά με την ανακαίνιση του City Ground.

Το σπίτι μας για περισσότερα από 120 χρόνια θα δεχθεί σημαντικές επενδύσεις από τον ιδιοκτήτη μας, Ευάγγελο Μαρινάκη, με στόχο να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και εμβληματικό σχέδιο, το οποίο θα αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου σε πάνω από 50.000 θεατές. Η ανακαίνιση θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Ο Σύλλογος είναι ευγνώμων για τη θετική συμμετοχή του κοινού και την εντυπωσιακή υποστήριξη που δείχθηκε προς τις προτάσεις μας πριν από την υποβολή της αίτησης. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους βασικούς μας συνεργάτες, Gleeds, KSS Design Group, Buro Happold και Savills, για τη μέχρι τώρα υποστήριξή τους.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Δήμαρχο των East Midlands, το Δημοτικό Συμβούλιο του Rushcliffe, το Δημοτικό Συμβούλιο του Nottingham και το Περιφερειακό Συμβούλιο του Nottinghamshire, καθώς και με τους φιλάθλους και την ευρύτερη κοινότητα, για να επιτύχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον».