«Η καλή θέληση γεννά καλή θέληση. Η εχθρότητα γεννά εχθρότητα», τόνισε σε μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, λίγες ώρες μετά το τέλος των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, επισημαίνοντας ότι «ήμασταν εκατοστά μακριά» από μια συμφωνία.

«Το Ιράν συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ με καλή πίστη για να τερματιστεί ο πόλεμος. Όμως, όταν βρισκόμασταν μόλις λίγα εκατοστά μακριά από το «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ», αντιμετωπίσαμε μαξιμαλισμό, αλλαγές στους όρους και αποκλεισμό».

«Δεν αντλήθηκε κανένα δίδαγμα. Η καλή θέληση γεννά καλή θέληση. Η εχθρότητα γεννά εχθρότητα», καταλήγει ο Αραγτσί.