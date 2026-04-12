Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το αεροσκάφος του απογειώθηκε λίγο μετά τις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

Περίπου μια ώρα νωρίτερα, δήλωνε σε σύντομη συνέντευξη Τύπου πως «θα επιστρέψουμε στις ΗΠΑ χωρίς να έχουμε κλείσει συμφωνία» έπειτα από 21 ώρες εντατικών συνομιλιών χωρίς συμφωνία με το Ιράν, αφού υπέβαλε «την τελική και καλύτερη προσφορά που μπορούσαμε να κάνουμε» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Στηλίτευσε ιδίως το ότι δεν έλαβε «ρητή δέσμευση» ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειάς του.

Οι συνομιλίες διήρκεσαν 21 ώρες, διευκρίνισε. «Είχαμε πολλές ουσιαστικές συζητήσεις με τους Ιρανούς. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι πως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία, και νομίζω πως αυτό είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ», συνέχισε.

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», συμπλήρωσε ο κ. Βανς τονίζοντας πως «κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

«Παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ οδήγησαν σε αποτυχία τις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ ανάμεσα σε ιρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

«Η ιρανική αντιπροσωπεία διαπραγματεύτηκε αδιάκοπα κι εντατικά για 21 ώρες προκειμένου να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα του ιρανικού λαού. Παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες από την πλευρά της, οι παράλογες απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς εμπόδισαν την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις έλαβαν έτσι τέλος», ανέφερε το IRIB μέσω Telegram.

Από την πλευρά του, το Πακιστάν κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν να σέβονται την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που βρίσκεται σε ισχύ, παρά την αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεών τους στο Ισλαμαμπάντ.

#BreakingNews | Pakistan Still Trying To Convince US Officials To Stay For More Talks As Pakistan Remains The Meditator#Exclusive Story By @manojkumargupta @siddhantvm shares more @akankshaswarups explains the key takeaways from the 21-hour marathon peace talks



#JDVance… pic.twitter.com/vHNFiZMqlE — News18 (@CNNnews18) April 12, 2026

«Είναι επιτακτικής σημασίας οι πλευρές να συνεχίσουν να σέβονται τη δέσμευσή τους υπέρ της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, η χώρα του οποίου φιλοξένησε τις διαπραγματεύσεις και διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή.

«Το Πακιστάν διαδραματίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο του για να διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τις ερχόμενες ημέρες», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν.