Σε οριακό σημείο φαίνεται να οδηγούνται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, με τους Financial Times να κάνουν λόγο για σαφές αδιέξοδο γύρω από ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της διαπραγμάτευσης: τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανάλυση της βρετανικής εφημερίδας, οι επαφές υψηλού επιπέδου — οι πρώτες άμεσες μετά από δεκαετίες — μπορεί να άνοιξαν έναν δίαυλο επικοινωνίας, ωστόσο δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις βαθιές στρατηγικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Το βασικό σημείο σύγκρουσης αφορά το καθεστώς λειτουργίας του Ορμούζ, ενός θαλάσσιου περάσματος κομβικής σημασίας για τη διεθνή αγορά ενέργειας. Η Τεχεράνη φέρεται να διεκδικεί αυξημένο έλεγχο στην περιοχή, ακόμη και τη δυνατότητα επιβολής τελών στη ναυσιπλοΐα, πρόταση που η Ουάσιγκτον απορρίπτει κατηγορηματικά, θεωρώντας ότι απειλείται η ελευθερία της διεθνούς διέλευσης.

Οι Financial Times επισημαίνουν ότι το ζήτημα δεν είναι απλώς τεχνικό ή οικονομικό, αλλά βαθιά γεωπολιτικό. Στην ουσία, πρόκειται για μια ευρύτερη σύγκρουση ισχύος σχετικά με το ποιος θα έχει τον έλεγχο των ενεργειακών ροών και της ασφάλειας στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζει να αποτελεί βασικό εμπόδιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς το κατά πόσο το Ιράν θα τηρήσει ενδεχόμενες δεσμεύσεις, ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει στρατηγική υπεροχή χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγματα.

Το αποτέλεσμα είναι μια εύθραυστη διαπραγματευτική διαδικασία, η οποία — αν και παραμένει ανοιχτή — κινείται σε λεπτές ισορροπίες και ενδέχεται να εκτροχιαστεί εύκολα.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στο Ισλαμαμπάντ παρακολουθούνται στενά από τις διεθνείς αγορές, καθώς οποιαδήποτε αστάθεια στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις τιμές του πετρελαίου και στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Παρά το γεγονός ότι οι συνομιλίες δεν έχουν καταρρεύσει, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η διπλωματική προσπάθεια παραμένει εύθραυστη, με υψηλό ρίσκο αποτυχίας και σημαντικές συνέπειες για τη γεωπολιτική και οικονομική σταθερότητα.