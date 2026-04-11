Ολοένα και πιο περίπλοκο μοιάζει το παζλ των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, που συνομιλούν με μεσολαβητή το Πακιστάν, στην πρωτεύουσα της χώρας, Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο ανώτερη ιρανική πηγή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται να έχουν δώσει το «πράσινο φως» για την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν «παγωμένα» σε ξένες τράπεζες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Κατάρ.

Προς το παρόν πάντως οι ΗΠΑ αρνούνται ότι έχουν συμφωνήσει στην αποδέσμευση οποιωνδήποτε παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Αυτό δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News.

Τα σημεία τριβής

Την ίδια ώρα, οι επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο, με μια σειρά σύνθετων και αλληλένδετων θεμάτων να καθορίζουν την κατεύθυνση των εξελίξεων.

Εκεχειρία στον Λίβανο:

Η Τεχεράνη επιδιώκει να ενταχθεί και ο Λίβανος στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σε μια συγκυρία όπου οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε χιλιάδες απώλειες. Από την άλλη πλευρά, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ απορρίπτουν την ένταξη του συγκεκριμένου μετώπου στη διαπραγμάτευση.

Κυρώσεις και δεσμευμένα κεφάλαια:

Η άρση των κυρώσεων και η απελευθέρωση των οικονομικών πόρων αποτελούν βασική απαίτηση της Τεχεράνης. Η Ουάσινγκτον εμφανίζεται πρόθυμη να προχωρήσει σε κάποιας μορφής ελάφρυνση, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν αντίστοιχες υποχωρήσεις από το Ιράν σε ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό και πυραυλικό του πρόγραμμα.

Στενά του Ορμούζ:

Η ιρανική πλευρά διεκδικεί ενισχυμένο ρόλο ελέγχου, καθώς και το δικαίωμα επιβολής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν στην αρχή της ελεύθερης και απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας, χωρίς περιορισμούς ή επιβαρύνσεις.

Αποζημιώσεις πολέμου:

Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα των αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι συγκρούσεις, χωρίς ωστόσο να έχει διατυπωθεί μέχρι στιγμής σαφής θέση από την αμερικανική πλευρά.

Πυραυλικό πρόγραμμα:

Η απαίτηση ΗΠΑ και Ισραήλ για περιορισμό των ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων παραμένει κομβική. Ωστόσο, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι το θέμα «δεν είναι διαπραγματεύσιμο», θέτοντας ένα σαφές όριο στις υποχωρήσεις της.

Στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ:

Το Ιράν ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την ευρύτερη περιοχή, καθώς και εγγυήσεις μη επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να διατηρούν στρατιωτική παρουσία έως ότου επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη συμφωνία.

Οι συνομιλίες εξελίσσονται σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον, με βαθιές αποκλίσεις στις θέσεις των δύο πλευρών, αλλά και με εξαιρετικά υψηλό διακύβευμα για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.