Εκατοντάδες δημοσιογράφοι που έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ απ’ όλον τον κόσμο συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο της Ισλαμαμπάντ, το οποίο έχει μετατραπεί σε κέντρο Τύπου από τις πακιστανικές αρχές, με την ευκαιρία των ιστορικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Όμως, ενώ οι συνομιλίες ξεκινούσαν, κεκλεισμένων των θυρών, σε απόσταση 500 μέτρων από εκεί, οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης έπιναν καφέ, ακούγοντας ανατολίτικη μουσική.

Γνωρίζοντας ότι η επικοινωνία αποτελεί κεντρικό στοιχείο του ιστορικού γεγονότος, το Πακιστάν βάφτισε τη διαδικασία «Συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ» και ανάρτησε παντού στην πρωτεύουσα ένα λογότυπο που συνδυάζει τις σημαίες των τριών χωρών.

Νωρίς το πρωί σήμερα πάντως το Ισλαμαμπάντ έμοιαζε με πόλη-φάντασμα. Οι λεωφόροι ήταν σχεδόν έρημες και τα ελάχιστα οχήματα που κυκλοφορούσαν ήταν αυτά που οδηγούσαν οι ένστολοι αστυνομικοί, που έκαναν περιπολίες.

«Βαριέμαι μέχρι θανάτου»

Μέσα στο Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα, τους δημοσιογράφους ανέμενε ένα πολυτελές σκηνικό: μπουφέδες, αντάξιοι γαμήλιας δεξίωσης, με μπιριάνι, κεμπάπ και καφέ από βραζιλιάνικο και αιθιοπικό χαρμάνι. «Φτιάξαμε αυτή τη μάρκα (καφέ), τη “Brewed for Peace”, («Παρασκευασμένη για την ειρήνη») ειδικά για τη μέρα αυτή», εξήγησε ένας πωλητής.

Σε κοντινή απόσταση, μουσικοί έπαιζαν παραδοσιακούς σκοπούς.

«Είμαι επαγγελματίας μουσικός και παραδίδω επίσης μαθήματα μουσικής», είπε ο Αμίρ Χουσάιν Χαν, που έπαιζε σιτάρ.

Το προσωπικό είχε κρατήσει για τους εκπροσώπους των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης θέσεις με ανεμπόδιστη θέα στην κεντρική σκηνή.

Οι Ιρανοί συνάδελφοί τους τοποθετήθηκαν ακριβώς απέναντι.

«Βαριέμαι μέχρι θανάτου», εξομολογήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας δημοσιογράφος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Ένας άλλος παρατήρησε: «Εδώ, δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε».

Οι πρώτες πληροφορίες άρχισαν να κυκλοφορούν γύρω στις 14.00 τοπική ώρα, πολλές ώρες μετά την άφιξη του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Ισλαμαμπάντ.

Στη γιγαντοοθόνη που δέσποζε στο πελώριο Συνεδριακό Κέντρο, η κρατική τηλεόραση μετέδιδε πλάνα από την υποδοχή του από τους Πακιστανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ.

Οι πληροφορίες –όταν τελικά έφταναν στους δημοσιογράφους– δεν προέρχονταν από συνεντεύξεις Τύπου αλλά από ανακοινώσεις που μεταδίδονταν μέσω του WhatsApp.

Τι συμβαίνει έξω;

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι μια σημαντική αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Βανς, έγινε δεκτή από τον υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ.

Λίγες ώρες αργότερα, η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ είδε τον Βανς και του εξέφρασε την ελπίδα οι συζητήσεις αυτές να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα προς την ειρήνη στην περιοχή.

Δεν ήταν ακριβώς οι «σημαντικές δηλώσεις που θα έκαναν πάταγο», όπως περίμεναν πολλοί από τους δημοσιογράφους.

Το Συνεδριακό Κέντρο προσφέρει φυσικά ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, με υψηλές ταχύτητες και οι αρχές λένε ότι «διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης (…) όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό», σχολίασε ο Ναντίρ Γκουραμάνι.