Ο πρώην διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), Τζον Μπρέναν, πρόσθεσε το όνομά του στις αυξανόμενες εκκλήσεις για την αποπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, με το σκεπτικό ότι είναι ακατάλληλος για το αξίωμα, υποστηρίζοντας ότι η 25η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ – που αφορά την ακούσια απομάκρυνση από τα καθήκοντα – «γράφτηκε έχοντας τον Ντόναλντ Τραμπ κατά νου».

Ο Μπρέναν, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε στο MS Now το Σάββατο ότι οι πρόσφατες ασταθείς δηλώσεις του Τραμπ περί καταστροφής του ιρανικού πολιτισμού και ο κίνδυνος που θέτει για τόσες πολλές ζωές, δικαιολογούν την απομάκρυνσή του από το Οβάλ Γραφείο.

«Αυτό το άτομο είναι σαφώς εκτός ελέγχου», δήλωσε. «Πιστεύω ότι η 25η Τροπολογία γράφτηκε έχοντας τον Ντόναλντ Τραμπ κατά νου».

Ο Μπρέναν πρόσθεσε ότι ο Τραμπ αποτελεί υπερβολικά μεγάλο κίνδυνο για να του επιτραπεί να συνεχίσει να είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Έχει στη διάθεσή του τεράστια ισχύ πυρός, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ.

Τι αναφέρει η 25η Τροπολογία

Τα σχόλια του πρώην διευθυντή της CIA τον φέρνουν στην πρώτη γραμμή μιας κλιμακούμενης συζήτησης σχετικά με την απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν και τις ολοένα και πιο βίαιες απειλές του να προκαλέσει μαζική καταστροφή στη χώρα αυτή.

Στις 7 Απριλίου, ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι «ολόκληρος ο πολιτισμός του Ιράν θα πεθάνει απόψε» εάν το ιρανικό καθεστώς αποτύγχανε να ικανοποιήσει το τελεσίγραφό του – μια απειλή η οποία, σύμφωνα με τον Μπρέναν, υπονοούσε τη χρήση πυρηνικών δυνατοτήτων.

Καθώς ο Τραμπ εντείνει την επιθετική και γεμάτη ύβρεις ρητορική του, ένας αυξανόμενος αριθμός Δημοκρατικών ανταποκρίνεται ζητώντας την επίκληση της 25ης Τροπολογίας. Το μέτρο αυτό, που ενσωματώθηκε στο Σύνταγμα των ΗΠΑ το 1967, επιτρέπει στον αντιπρόεδρο και στην πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου να απομακρύνουν τον πρόεδρο με το σκεπτικό ότι «αδυνατεί να ασκήσει τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματός του».

Περισσότεροι από 70 Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει την εφαρμογή της τροπολογίας, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του NBC News.

Οι πιθανότητες να συμβεί πραγματικά κάτι τέτοιο είναι σχεδόν μηδενικές, δεδομένης της ακλόνητης πίστης που συνεχίζουν να δείχνουν στον Τραμπ ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ολόκληρο το υπουργικό του συμβούλιο. Ωστόσο, η ανησυχία για την ολοένα και πιο φορτισμένη γλώσσα του Τραμπ και τις δυστοπικές απειλές του είναι πιθανό να επιμείνει, δεδομένης της αποτυχίας των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σάββατο, καθώς και της πιθανότητας αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών.

Τα σχόλια του Μπρέναν προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση, δεδομένου ότι ο ίδιος βρίσκεται υπό ενεργή έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ, ως μέρος της βεντέτας του προέδρου εναντίον εκείνων που θεωρεί εχθρούς του. Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσε τον Μπρέναν και τον πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμι, υπό ποινική έρευνα τον Ιούλιο.

Δύο μήνες αργότερα, στον Κόμι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δύο αδικήματα που τον κατηγορούσαν για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο το 2020 σχετικά με την έρευνα για τη ρωσική παρέμβαση στις εκλογές. Ένας δικαστής απέρριψε αυτή τη δίωξη.

Εξυπακούεται ότι η έρευνα για τον Μπρέναν βρίσκεται σε εξέλιξη. Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος της δικαστικής επιτροπής της Βουλής και σύμμαχος του Τραμπ, Τζιμ Τζόρνταν, ισχυρίστηκε ότι η έρευνα «θερμαίνεται».