«Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά με υγεία!»

Με αυτό το μήνυμα να συνοδεύει μια φωτογραφία με τη συζυγό του Μαρέβα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε με των κοινωνικών δικτύων, τις ευχές του για το Πάσχα.

Ο πρωθυπουργός, περνάει τις άγιες μέρες στα Χανιά και χθες, παρέστη στην ακολουθία της Αναστάσεως στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στις Κορακιές Ακρωτηρίου Χανίων.

Ο κ. Μητσοτάκης, βρέθηκε ανάμεσα σε πλήθος πιστών, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα και αντάλλαξε ευχές με δεκάδες πολίτες που βρέθηκαν στη Μονή.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, θα παραμείνει στα Χανιά για την Κυριακή του Πάσχα και θα αναχωρήσει τη Δευτέρα.